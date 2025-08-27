Procida VELA Cup 2025: la grande festa della vela tra sport, mare e tradizione. In moto la macchina organizzativa

Dal 26 al 28 settembre l’isola di Procida si trasformerà nel palcoscenico naturale di una delle tappe più attese della stagione velica italiana. Stiamo parlando della VELA Cup Procida 2025, regata firmata dal Giornale della Vela in collaborazione con il Comune di Procida e la Lega Navale locale, che si conferma un appuntamento imperdibile per appassionati, sportivi e amanti del mare.

A poco più di un mese dal via, cresce l’attesa per un evento che non è solo una competizione sportiva, ma una vera e propria celebrazione del navigare. Procida, con la sua atmosfera sospesa nel tempo, si appresta ad accogliere centinaia di velisti provenienti da tutta Italia – e non solo – in un fine settimana che unisce sport, cultura marinaresca e convivialità.

Il cuore pulsante dell’evento sarà il Marina di Procida, che offrirà ai partecipanti due notti di ormeggio gratuito (fino a esaurimento posti), rendendo ancora più accessibile e allettante la partecipazione. L’isola, facilmente raggiungibile via mare da Napoli o tramite traghetto dopo un volo per Capodichino, si rivelerà una base perfetta per chi vuole coniugare la regata con un weekend di esplorazione tra le meraviglie delle Isole Flegree: da Ischia a Vivara, fino a Nisida.

Il tratto distintivo della VELA Cup, confermato anche a Procida, è la sua accessibilità. Non servono certificati, tessere federali o barche da regata professionali per partecipare. La filosofia è chiara: la vela è per tutti, e la competizione deve essere uno stimolo alla partecipazione e non un ostacolo.

La regata – in programma per sabato 27 settembre – si svolgerà su un percorso costiero di circa dieci miglia, pensato per offrire sia spettacolo che sicurezza. La partenza è prevista davanti al maestoso Palazzo D’Avalos, iconico edificio storico che domina il versante sud-orientale dell’isola. Da lì, le imbarcazioni costeggeranno la pittoresca Marina Corricella, con le sue case color pastello che sembrano uscite da un quadro, per poi passare davanti alla riserva naturale di Vivara, fino a Punta Serra e alla celebre Spiaggia del Postino – location resa immortale dal film di Massimo Troisi. Dopo la boa, si farà ritorno alla linea di partenza, che fungerà anche da traguardo.

Classifiche e categorie: la competizione ad armi pari

Ogni imbarcazione iscritta verrà inserita in una delle due categorie previste:

• Cruising Boat, per chi regata con solo fiocco e randa;

• Sport Boat, per chi utilizza tutte le vele disponibili.

Il sistema di compensazione dei tempi – basato su un handicap segreto sviluppato dalla VELA Cup – consente una vera competizione ad armi pari, in cui ogni barca può ambire alla vittoria a prescindere dalle sue caratteristiche tecniche. Una formula che ha già riscosso grande successo nelle edizioni precedenti e che garantisce equità, stimolo e spettacolo.

La regata si concluderà entro le ore 15:00. Ma non sarà certo la fine della giornata. Al termine della competizione, l’evento si sposterà nella suggestiva cornice di Marina Grande, dove prenderà vita il villaggio della VELA Cup: un momento di aggregazione aperto non solo agli equipaggi, ma anche al pubblico e ai visitatori.

A partire dal pomeriggio, infatti, si potrà gustare un rinfresco a base di birra artigianale, cuoppi di pesce fritto, prodotti tipici locali e musica, in un clima di festa e socialità che rappresenta da sempre uno degli ingredienti segreti del successo della VELA Cup. Un’occasione per fare squadra, raccontarsi la regata appena vissuta e stringere amicizie tra chi condivide la passione per il mare.

Il momento clou della giornata sarà la cerimonia di premiazione, in programma a partire dalle 18:30.

Procida da due anni non è una scelta casuale. L’isola rappresenta un luogo d’eccezione per ospitare un evento che unisce sport, paesaggio e cultura. Le sue dimensioni contenute, l’autenticità dei suoi borghi, il forte legame con il mare e le sue tradizioni la rendono un contesto ideale per valorizzare un evento partecipativo come la VELA Cup.

Durante il weekend sarà possibile esplorare l’isola a piedi, in bici o in scooter, godendo delle sue spiagge, dei suoi scorci mozzafiato e della sua enogastronomia. Per chi arriva in barca, sarà possibile estendere il soggiorno per scoprire anche le altre isole dell’arcipelago flegreo, navigando poche miglia.

Con 45 giorni al via, la macchina organizzativa è in pieno movimento e le adesioni continuano ad arrivare da ogni parte d’Italia. La VELA Cup Procida 2025 si conferma una tappa da non perdere per chi ama la vela e desidera vivere un’esperienza fuori dai soliti schemi, in un contesto naturale e culturale unico.

Che si tratti di un equipaggio esperto o di una famiglia in vacanza con la propria barca, l’invito è chiaro: salpa verso Procida e vivi la vela come non l’hai mai vissuta prima.