Procida, un’altra goleada da capogiro: 7-1 alla Nuova Napoli Nord e secondo posto blindato

A furia di vincere così largo, il Procida rischia di trasformare il proprio campionato in una lunga sfilata. La squadra di Mimmo Citarelli travolge la Nuova Napoli Nord con un eloquente 7-1 e resta incollata al Marianella, distante appena un punto. Una prova di forza che racconta più delle cifre: racconta una squadra che sa soffrire un attimo, riprendersi subito e poi dominare per un’ora come se fosse cosa naturale.

La partita comincia con la sorpresa, quella amara. Una disattenzione difensiva spalanca la strada a Di Costanzo che infila l’uno a zero ospite. L’unico vero lampo degli avversari, durato quei due minuti necessari al Procida per ribaltare l’inerzia. Castaldi, che ha le chiavi dell’attacco cucite addosso, trova il pareggio con un diagonale pulito, di quelli che entrano e spostano l’umore di una gara.

Da lì fino all’intervallo è una continua pressione della squadra biancorossa, capace di creare occasioni in serie senza però trovare il vantaggio. Finisce uno a uno, ma è un risultato che fotografa solo il tabellone, non certo il campo.

Nella ripresa si materializza il Procida che Citarelli vuole e che ormai tutti conoscono. La punizione di Cibelli è una carezza calibrata che trova Atale, bravo a firmare il due a uno e ad aprire la strada al diluvio.

Lo stesso Atale ci mette poco a raddoppiare il proprio bottino, servito da un Costagliola L. in versione direttore d’orchestra dopo aver già messo il tre a uno sotto l’incrocio con un sinistro educatissimo nato da una discesa indomabile di Castaldi.

La cinquina porta la firma di Veneziano, che legge benissimo il tempo sulla verticalizzazione di Cibelli e chiude un’azione chirurgica. Poi è il turno di Vanzanella Angelo, subentrato con la fame giusta, che insacca il sesto gol, segno evidente di come Citarelli sappia sviluppare ogni singolo elemento della rosa, senza gerarchie scolpite nel marmo.

Il sette a uno lo mette il solito Invernini, perché certe sentenze non cambiano mai. A servirlo ci pensano Costagliola A. e, ancora una volta, Castaldi, anima di un attacco che ormai viaggia a ritmi vertiginosi.

Il dato più impressionante sta nei numeri: trentasei gol in dieci partite, miglior attacco del campionato e una continuità mentale che racconta lo spessore del lavoro del tecnico. Il Procida non è solo una squadra in forma, ma un gruppo che ha sposato un’idea di gioco e la sta portando avanti con dedizione quasi feroce.

Il prossimo impegno sarà in trasferta contro la Sangiovanese. Per adesso, però, resta la fotografia di un Procida che non guarda più in basso e che, con questa cattiveria agonistica, ha tutto il diritto di tenere nel mirino il primo posto. Forza Procida, va bene. Anche se a furia di scriverlo comincio a sospettare che vi divertiate un po’ troppo.