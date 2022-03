Procida, una capitale a cui “serve” solo l’italiano

Gaetano Di Meglio | Siamo al 13 marzo e da Procida non arrivano news. Tantissimo fumo, tantissimi annunci, tantissime passerelle ma la sostanza è ancora nulla. Passano i giorni e mi chiedo quando il grande pubblico sarà reso edotto su quello che è sarà il programma dell’anno capitale. Un po’ per curiosità, un po’ per fare le pulci, un po’ per capire se programmare qualche altra iniziativa da mesi siamo in attesa del grande programma di Procida Capitale che, però, non si trova.

Nei pomeriggi dei giorni scorsi, dopo l’annuncio dei Vescovi della Campania che danno il via libera alla Processione dei Misteri mi sono chiesto se la grande organizzazione della Capitale avesse organizzato qualcosa di speciale per l’evento degli eventi della “cultura” procidana e, come giusto che sia, ho provato a cercare informazioni sul sito ufficiale dell’evento. Lasciando stare la tristezza della foto in bianco e nero che sporca il “rosa Procida” e, senza commentare troppo quel fontaccio, ho trovato solo il report delle passerelle di Ambrosino e nulla che facesse comprendere quale sia il programma d Procida Capitale.

Ma quando hanno intenzione di renderlo noto? Quando son andati a farsi belli con Parma non lo avevano?

Quando clicchi su “Presentazione del programma culturale Procida 2022” ti porta ad una pagina informazioni specifiche ma solo gli appunti di una conferenza E il programma culturale? E gli eventi? E cosa si fa? Niente di niente. Ma è normale dopo quasi un anno che non ci sia un programma ufficiale.

Cioè, Procida Capitale è solo per gli affidamenti e per i pagamenti allo staff?

Il responsabile della produzione e i 2 assistenti di produzione il cui bando si è chiuso il 25 ottobre 2021, che hanno fatto?

Pensate che Procida è così grande e ampia che servono due persone per affiancare “il responsabile della produzione e il Direttore nell’organizzazione tecnica e logistica di mostre e convegni; eventi legati al mondo letterario e dell’editoria; spettacoli dal vivo; rassegne cinematografiche; eventi per la valorizzazione del territorio; -le principali mansioni sono a titolo esemplificativo e non esaustivo: presenziare alle riunioni di produzione e redigere i verbali; occuparsi dei permessi propedeutici e connessi alle produzioni; mappare e predisporre i luoghi degli eventi culturali”

Quattro di loro per “mappare e predisporre i luoghi degli eventi culturali” a Procida. Vi risparmio le altre figure per “simpatia” verso chi (non ho idea chi sia) ha vinto i rispettivi bandi.

Nel frattempo, però, è interessante segnalare che il grande evento di Procida Capitale, ha un sito ufficiale solo in italiano. Alla faccia del respiro internazionale e dell’apertura.

È anche vero che serve solo l’italiano per leggere le delibere regionali che affidano fondi milionari e serve sempre solo l’italiano per scrivere gli atti per spenderli. Alla fine, gli amici degli amici, se sono italiani è meglio.

Se questo è l’inizio dell’inizio della cultura, beh, tra il dire e il fare, fare presto che mo’ ven natal….