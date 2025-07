Procida, truffa telefonica sventata grazie al sangue freddo di un anziano: i Carabinieri fermano il presunto truffatore

È bastata una telefonata sospetta e l’intuito di un anziano residente per smascherare un tentativo di truffa e allertare i Carabinieri, che in poche ore sono riusciti a fermare il presunto responsabile. Il fatto è accaduto nella mattinata di oggi, sull’isola di Procida, dove un uomo ha cercato di raggirare la vittima con uno stratagemma ormai tristemente noto: fingersi un familiare in difficoltà o un appartenente alle forze dell’ordine, chiedendo con urgenza una somma di denaro.

La voce al telefono era allarmata, concitata, apparentemente familiare. Ma l’anziano ha avvertito qualcosa di strano. Forse era il tono forzato, forse la richiesta pressante di denaro, ma abbastanza da fargli sollevare il telefono una seconda volta, stavolta per comporre il numero dei Carabinieri. Una scelta lucida che ha impedito la consumazione del raggiro.

Immediata la risposta dei militari della stazione locale, che hanno avviato le indagini, identificando in breve tempo l’uomo ritenuto responsabile del tentato raggiro. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e successivamente destinatario di un foglio di via obbligatorio: non potrà fare ritorno a Procida per un determinato periodo, come misura preventiva.

Nelle stesse ore, alla caserma dell’Arma sono giunte altre segnalazioni di tentativi simili, sempre ai danni di persone anziane. Anche in questi casi, però, nessuno è caduto nel tranello: il senso civico e la consapevolezza hanno fatto la differenza, permettendo ai militari di raccogliere elementi utili e di rafforzare il contrasto a un fenomeno in preoccupante crescita.

I Carabinieri rinnovano con forza l’appello alla cittadinanza, in particolare alle fasce più vulnerabili, a mantenere alta l’attenzione: mai fidarsi di telefonate anomale, evitare di consegnare denaro o oggetti a sconosciuti, e soprattutto chiamare subito il 112 in caso di dubbi. Perché, come dimostra il caso di oggi, la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è spesso la prima, fondamentale barriera contro la criminalità.