Procida trionfa ancora dopo Sant’Anna.Le cugine del mare vincono il Trofeo delle Nereidi a Monte di Procida

A volte, il mare racconta storie che nessun libro ha mai scritto. Le scrive con le onde, con il sudore, con i sorrisi… Così potremmo iniziare a raccontare la nona edizione del Trofeo delle Nereidi al Palio dell’Assunta di Monte di Procida, dove anche quest’anno ha vinto Procida.

Dopo il successo a Sant’Anna a Ischia, le donne del mare tornano protagoniste: quattro cugine, due cognomi, un solo cuore. Sono le due Mariagrazia Piro, Marinella Nasti e Daniela Nasti unite non solo dalla parentela, ma da un legame più profondo: quello con il mare, la memoria e l’identità procidana.

Con il vento alle spalle e l’anima piena di storia, le cugine hanno regalato al pubblico una gara vibrante, intensa, carica di significato. A tagliare per prime il traguardo, tra le sei coppie concorrenti, sono state le cugine Piro, tra applausi e ovazioni, portando a casa un’altra vittoria che sa di famiglia, di orgoglio isolano, di forza femminile.

Ma subito dopo, con la stessa fierezza, sono arrivate le cugine Nasti, completando un podio che profuma di casa, di mare e di festa. Un arrivo che ha emozionato, che ha unito, che ha fatto sognare.

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni. Il pubblico assiepato, le barche che sembravano danzare sull’acqua, il sole che accarezzava i volti, mentre le rematrici spingevano con tutta la forza delle loro braccia e della loro storia. Ogni vogata era un frammento di identità, ogni goccia di sudore un tributo alle radici, alla fatica, alla passione.

Il Trofeo delle Nereidi, giunto ormai alla sua nona edizione, è sempre di più un simbolo di connessione tra i territori che si affacciano sul Golfo di Napoli. Una festa popolare, sportiva e culturale, che unisce le comunità costiere in un abbraccio di tradizione e futuro. Un evento che celebra il legame profondo tra le donne e il mare, tra la voglia di mettersi in gioco e la bellezza di farlo insieme.

Ad accoglierle e festeggiare con loro, il sindaco Dino Ambrosino e il delegato allo sport Carmine Sabia, sempre presenti, sempre vicini a chi porta in alto i colori dell’isola con orgoglio e spirito di sacrificio.

Il sindaco Ambrosino ha voluto sottolineare il significato di questa giornata:

“Procida trionfa al Trofeo delle Nereidi a Monte di Procida. Primo posto per Mariagrazia Piro, secondo per Marinella e Daniela Nasti. Una grande festa dello sport, organizzata da Vela Latina, con la partecipazione degli equipaggi di Gaeta, Napoli e Castellammare di Stabia, oltre quello di Monte. Il mare unisce, lo sport ci mette insieme e Procida vince.”

Un messaggio chiaro, forte, che racconta quanto sia importante valorizzare questi momenti di sport popolare, in cui non contano solo le medaglie, ma il cammino, l’energia, la capacità di creare ponti attraverso lo sport.

A fargli eco, con orgoglio e gratitudine, anche il consigliere con delega al mare e allo sport, Carmine Sabia: “Un’emozione indescrivibile vedere le nostre atlete primeggiare in un evento così sentito e partecipato. È la dimostrazione che lo sport, quando è vissuto con passione e spirito di comunità, diventa strumento di identità e riscatto. Grazie a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questa bellissima giornata, e grazie alle nostre cugine del mare per averci fatto sognare ancora una volta.”

Le sue parole risuonano autentiche, come il lavoro quotidiano che svolge per promuovere lo sport e il mare come luoghi di educazione e crescita. Perché non esiste vittoria più grande di quella che nasce dalla partecipazione, dall’inclusione e dal riconoscere il valore umano, prima ancora che sportivo.

Il Trofeo delle Nereidi non è solo una gara. È un racconto che si rinnova ogni anno, scritto con fatica e con amore. E quest’anno, come lo scorso, la storia più bella è stata quella di quattro donne che, con i remi tra le mani e il cuore pieno di Procida, hanno lasciato un segno indelebile sulle acque di Monte di Procida.

Storie di donne che non si arrendono. Di comunità che si stringono. Di isole che non smettono mai di lottare, amare, ricordare. Procida vince. Le donne del mare vincono. E il mare, ancora una volta, racconta.