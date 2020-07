Procida. Tre anni di integrazione: incontro venerdì

I numeri, i risultati e le criticità dei servizi di accoglienza residenziale di II° livello AIDA – SPRAR/SIPROIMI del Comune di Procida. L’accoglienza integrata sull’Isola di Procida, al giro di boa del primo triennio 2018-20, venerdì 10 luglio 2020 ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Procida, in Via Libertà, si terrà l’incontro-dibattito sul percorso di accoglienza e integrazione A.I.D.A. promosso dal Comune di Procida nell’ambito di sistema nazionale SPRAR/SIPROIMI finanziato dal Ministero dell’Interno Dipartimento Libertà Civili e realizzato da LESS Società Cooperativa Ar.l. – ETS. Con la partecipazione di esperti, protagonisti e operatori, verranno analizzati i risultati e le eventuali criticità emerse nel corso del triennio del percorso di integrazione. Il confronto aperto alla Cittadinanza, alle Associazioni e alle forze sociali vuole essere un momento di confronto plurale e dialettico sull’andamento delle attività progettuali, sugli obiettivi raggiunti e sull’utilizzo delle risorse del triennio trascorso.