Procida – Uno splendido esemplare di Tartaruga “Caretta Caretta” di circa un metro e larga 50 cm, è stata tratta in salvo dagli uomini della guardia Costiera coordinati dal T.V Calogero Carapezza, dopo la segnalazione di un diportista.

La tartaruga in evidente difficoltà per un amo in bocca, è stata recuperata e consegnata alla stazione zoologica Anton Dohrn di Portici.