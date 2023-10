Procida, sversano sversato liquami, stucco e solventi. Denunciati dai Carabinieri

Giornata di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Ischia sull’isola verde e a Procida.

Proprio a Procida, i militari della locale stazione hanno denunciato 5 persone per aver violato le norme ambientali. Gli indagati – ditta edile, operai e committente – avevano sversato liquami, stucco e solventi (materiali di risulta per una ristrutturazione di un appartamento) direttamente nel tombino delle fogne pubbliche che era in strada.

Sempre i Carabinieri di Procida, durante i controlli serali effettuati a via Marina di Chiaiolella, hanno segnalato alla Prefettura un 24enne trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.