Promozione. Procida, si torna a vincere. Un risultato importante che cancella l’ultima sconfitta

Il Procida non sbaglia e nel venticinquesimo turno di campionato batte il San Sebastiano per due reti a una. Un risultato importante che cancella la sconfitta subita la settimana scorsa a Ottaviano e che permette agli isolani di allungare sulla zona play-out. Il match è equilibrato, entrambe le squadre provano a pungere l’altra ma senza creare particolari problemi alle retroguardie avversarie. Al 40’ il Procida la sblocca con Giacinto Veneziano, il quale deve solo spingere in rete l’assist di Gadaleta.

Il vantaggio rafforza la truppa di Simone Lubrano Lavadera, la quale al 42’ trova nuovamente la via del gol grazie al calcio di rigore realizzato da Massimo Minauda. Nei secondi quarantacinque minuti il Sant’Anastasia si proietta in attacco alla ricerca del gol, ma i biancorossi difendono attentamente e non concedono varchi. Gli ospiti non demordono e, sugli sviluppi di calcio d’angolo, con Maresca accorciano le distanze. Nel finale il Sant’Anastasia, nel frattempo rimasto in dieci per l’espulsione di Vertola, tenta il tutto per tutto ma Lamarra non corre particolari rischi. Al triplice fischio finale il Procida può gioire per un successo ritrovato che migliora il morale in vista della trasferta sul campo del San Sebastiano.

il tabellino

Procida – S. Anastasia 2-1

Procida: Lamarra, Muro, Scotto Di Monaco, Piro (Sabia), Minauda, Vanzanella, Gadaleta (Renfilo), Veneziano, Gamba A., Costagliola A., Costagliola L. A disposizione: Capodanno, Calise, Gamba M., Visaggio, Scotto Di Perrotolo, D’Orio, Pisano. Allenatore: Simone Lubrano Lavadera

Sant’Anastasia: Brodella, Dell’Acqua (Sgambati), Palermo (Visone), Orefice, Vertola, Maresca, Caiazzo, Aprea, Montaperto (Ferrara), Tedeschi (Donvito), Selva. A disposizione: D’Inverno, Velotti, Martrusciano, Iacuzio, Borrelli. Allenatore: Roberto Cardinale

Arbitro: Michele Ponticelli di Nocera Inferiore

Assistente 1: Matteo Guzzardi di Napoli

Assistente 2: Luca Linardi di Napoli

Ammoniti: Minauda (P), Gamba (P), Veneziano (P), Gadaleta (P), Vanzanella (P), Lamarra (P), Renfilo (P), Vertola (S), Sgambati (S)

Espulso: Vertola (S)

Marcatori: Veneziano (P), Minauda (P), Maresca (S)