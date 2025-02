Procida si prepara all’estate:al via i lavori su spiagge e arenili

L’isola di Arturo si appresta a vivere una nuova stagione estiva nel segno della sicurezza e della tutela del suo straordinario patrimonio ambientale. Con l’arrivo della bella stagione, il Comune ha avviato un piano di interventi mirati alla manutenzione delle coste e alla messa in sicurezza degli arenili, garantendo così un’accoglienza ottimale per residenti e turisti.

A coordinare l’operazione è Rossella Lauro, assessore ai Lavori Pubblici dal 2015, che in questi dieci anni ha portato avanti con determinazione un fitto programma di riqualificazione del territorio. Grazie al suo impegno e alla sinergia con la Città Metropolitana di Napoli, Procida ha visto crescere la qualità e la sicurezza delle sue infrastrutture, consolidando la sua vocazione turistica senza trascurare la tutela ambientale.

Questa settimana sono stati avviati i sopralluoghi tecnici per verificare lo stato dei costoni e delle spiagge, con particolare attenzione al costone della spiaggia di Pozzovecchio, uno dei luoghi più suggestivi e iconici dell’isola. Grazie al progetto di manutenzione delle coste, finanziato e gestito dalla ex Provincia di Napoli, gli interventi in quest’area sono stati programmati per il mese di marzo, con l’intento di completarli prima dell’inizio della stagione estiva.

L’obiettivo è duplice: da un lato, consolidare le strutture naturali per prevenire rischi idrogeologici e garantire la sicurezza di bagnanti e cittadini; dall’altro, preservare la bellezza delle spiagge che ogni anno accolgono migliaia di visitatori.

In parallelo, il Comune di Procida sta organizzando tavoli tecnici con il coinvolgimento di esperti, tecnici e rappresentanti istituzionali, al fine di coordinare al meglio le risorse economiche e umane disponibili. Un lavoro meticoloso che dimostra l’attenzione dell’amministrazione verso la gestione del territorio e la prevenzione di fenomeni di erosione e dissesto.

L’assessore Rossella Lauro ha saputo trasformare le sfide della manutenzione del territorio in un vero e proprio percorso di crescita per l’isola. Durante il suo mandato, sono stati portati avanti numerosi interventi infrastrutturali che hanno migliorato la vivibilità di Procida, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza.

Dalle opere di consolidamento dei costoni rocciosi fino alla manutenzione delle reti idriche e stradali, passando per la riqualificazione di spazi pubblici e l’adeguamento delle strutture turistiche, l’impegno dell’amministrazione si è tradotto in una serie di risultati concreti.

Si sa bene quanto sia importante intervenire con costanza sulla manutenzione del territorio, soprattutto in un’isola dove il mare e gli agenti atmosferici giocano un ruolo determinante sull’erosione delle coste e in questi anni si è lavorato senza sosta per migliorare le infrastrutture e garantire la sicurezza di chi vive e visita Procida, con un’attenzione particolare alla tutela ambientale.

Oltre agli interventi già programmati, l’amministrazione comunale sta monitorando i nuovi bandi di finanziamento dedicati al dissesto idrogeologico, un tema cruciale per la sicurezza dell’isola. Partecipare a questi bandi significa poter accedere a risorse fondamentali per realizzare ulteriori opere di consolidamento e prevenzione, riducendo il rischio di frane e cedimenti strutturali.

Con la stagione estiva alle porte, gli interventi di manutenzione costiera si inseriscono in un più ampio piano di preparazione dell’isola, che prevede anche miglioramenti nell’accoglienza turistica e nella gestione dei servizi pubblici.

Gli sforzi dell’amministrazione comunale dimostrano che è possibile coniugare sviluppo turistico e tutela ambientale. Lavori come quelli avviati sugli arenili e sulle spiagge confermano l’attenzione costante verso la sicurezza, il decoro urbano e la valorizzazione del paesaggio naturale.

Grazie all’ impegno e programmazione, oggi Procida si presenta come una realtà sempre più organizzata e pronta ad affrontare le sfide del futuro. E mentre l’isola si prepara ad accogliere turisti e visitatori, il messaggio dell’amministrazione è chiaro: la bellezza di Procida è un patrimonio da proteggere e valorizzare, con lavoro, passione e dedizione.