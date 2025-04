Procida si prepara alla Settimana Santa . Giovani, misteri e spirito di comunità

L’atmosfera che si respira per le strade dell’isola e negli spazi di lavoro è di quelle che scaldano il cuore. Terra Murata pullula di giovani intenti alla costruzione dei misteri, che ogni anno coinvolgono centinaia di persone in un progetto che unisce fede, arte e comunità.

A raccontare lo spirito che anima questi giorni è l’associazione “I Ragazzi dei Misteri”, che ha diffuso un comunicato toccante e coinvolgente. Di seguito riportiamo integralmente il testo diffuso dall’associazione, che ben descrive il clima di condivisione e partecipazione che caratterizza questo momento tanto speciale per l’isola: “Stiamo entrando nella Settimana Santa, il momento più atteso e sentito da tutti noi. Il culmine di mesi di lavoro, passione e sacrificio da parte di tantissimi ragazzi e costruttori che, con forza d’animo, stanno portando avanti la realizzazione dei loro Misteri.

Come associazione ‘’I Ragazzi dei Misteri’’, abbiamo cercato di offrire il nostro contributo concreto donando attrezzi e materiale, nel tentativo di sostenere, anche solo in parte, le tante spese che ogni gruppo affronta.

Ogni sera, negli spazi dove si costruisce, si respira un’atmosfera speciale: unione, collaborazione, confronto. È un segnale bellissimo, che ci ricorda che la costruzione di un Mistero non è mai fine a sé stessa. Stare insieme significa crescere, significa formarsi. I ragazzi imparano a utilizzare gli attrezzi, a squadrare un foglio di legno, a tenere un pennello in mano e a liberare la loro creatività. Ma imparano anche cose più semplici e altrettanto preziose: condividere una cena, ascoltare musica, giocare con una palla fatta di giornali accartocciati. Anche questo è fare il Mistero.

Dobbiamo continuare a farli appassionare, sempre di più. E nei limiti del possibile, dobbiamo anche farli divertire in modo sano, anche se, ogni tanto, qualche abitante della zona ci tira le orecchie per il chiasso serale.

Proprio per questo, grazie alla generosità di numerose attività commerciali che abbiamo coinvolto e sensibilizzato, siamo riusciti ad organizzare sette serate speciali, durante le quali oltre 300 soci hanno ricevuto gratuitamente un pasto caldo: dalla pizza ai maccheroni, fino alla salsiccia.

Grazie di cuore a CRESCENZO, LA LAMPARA, IL SOTTOSOPRA, GIRONE, SEABAR, BUTCHERY, CENTRO CARNI DOC, BAR CAVALIERE, BAR ROMA, LA PANETTERIA, LA PAGNOTTA, PIZZAMI e tanti altri che hanno reso possibile tutto questo, e un ringraziamento speciale all’Agenzia Mastroianni per il grande contributo donato.

Chiuderemo questi momenti domenica sera, in concomitanza con un evento che si preannuncia speciale: il concerto della Banda Musicale Città di Procida, proprio nei pressi degli spazi dove stiamo costruendo i Misteri.

Inoltre, in collaborazione con la Congregazione dei Turchini, stiamo preparando un depliant con tutti i titoli che sfileranno in processione, e abbiamo chiesto a ogni costruttore che lo vorrà di inviarci una breve descrizione della propria opera per aiutare tutti a comprendere meglio il lavoro svolto.

Vi invitiamo tutti a partecipare a questa che non è solo la settimana più bella di Procida, ma, per noi, la settimana più bella del mondo. E per chi non potrà esserci, non preoccupatevi: nei mesi successivi alla processione organizzeremo un lungo periodo di esposizione, dove potrete ammirare da vicino, con calma, i Misteri del 2025 in ogni loro dettaglio. Ci vediamo tra i Misteri”.

Un messaggio carico di significato, che non solo documenta il lavoro dietro le quinte della processione del Venerdì Santo, ma sottolinea anche l’importanza educativa e sociale di questo rito collettivo. La costruzione dei Misteri diventa così scuola di vita: un laboratorio in cui si apprendono tecniche manuali, ma soprattutto si coltivano valori come la solidarietà, la condivisione e il rispetto.

In un’epoca in cui i giovani sono spesso etichettati come disinteressati o distanti dalla tradizione, l’esperienza dei Ragazzi dei Misteri rappresenta un modello virtuoso di cittadinanza attiva e partecipazione culturale.

E mentre le giornate si accorciano e i misteri prendono forma, Procida si prepara a vivere la sua settimana più bella – e forse anche la più vera.

Chi potrà, è invitato a partecipare. Chi non potrà, avrà comunque occasione di ammirare queste opere nella diretta TV sulla pag. fb di TGPROCIDA e in Tv su CampiFlegrei TV al canale n°99 del dgt.