Procida, scontro diretto con il De Lucia. Barano, è il turno del Pompei soccer

Promozione | Il campionato di Promozione entra nel vivo con la 19ª giornata, un turno cruciale che potrebbe definire meglio i percorsi delle varie compagini, sia per il vertice della classifica che per la lotta alla salvezza. Ogni punto diventa determinante per le squadre impegnate a inseguire i rispettivi obiettivi. Il Procida, reduce dalla sconfitta contro l’Alvignano, si prepara a ospitare il De Lucia in un match che sa di spartiacque per entrambe le formazioni. Le due squadre sono separate da appena 2 punti in classifica: il De Lucia è a quota 17, mentre il Procida segue con 15 punti. Per gli isolani l’obiettivo è chiaro: centrare una vittoria per avvicinarsi alla zona salvezza diretta, attualmente distante 6 lunghezze. Un risultato diverso potrebbe complicare ulteriormente il cammino della squadra, rendendo la sfida di domenica una vera e propria finale da non fallire.

Il Barano, dal canto suo, si trova in una situazione delicatissima. La squadra deve ancora recuperare la partita rinviata contro il Rione Terra a causa del maltempo, ma prima c’è un ostacolo altrettanto importante: il Pompei Soccer. Gli aquilotti, che si trovano a 12 punti di distanza dalla zona salvezza diretta, sono chiamati a fare punti pesanti per mantenere vive le speranze di una rimonta. Tuttavia, il Pompei rappresenta un avversario ostico, nonostante le due sconfitte consecutive che lo hanno rallentato nella corsa ai playoff. Il Barano troverà dunque una squadra ferita, ma affamata di tornare in carreggiata. Per i ragazzi di Flavio Leo, sarà fondamentale mettere in campo una prestazione di cuore e carattere per cercare di iniziare una scalata che appare sempre più ardua.