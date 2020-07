Procida: saluta anche «Albertosi»

Biagio Lubrano lascia l’Isola di Procida. L’allenatore isolano, con trascorsi a Forio e Barano, che nella passata stagione ha fatto parte dello staff tecnico della prima squadra, lavorando a stretto contatto con Giovanni Iovine, ha annunciato il suo addio alla squadra biancorossa. «Con l’inizio della stagione calcistica 2020/2021 ho deciso di lasciare la famiglia del Procida Calcio – scrive Lubrano, sull’Isola di Arturo ancor più noto come Biagio “Albertosi” –. Ringrazio la società e quanti nel tempo mi hanno dato il loro sostegno e la loro fiducia. Una scelta, la mia, prettamente personale e che va solo nella direzione di trovare, qualora si verificassero altre opportunità lontano da Procida, nuovi stimoli per continuare a coltivare il mio hobby preferito. Un abbraccio e un in bocca al lupo a tutto il movimento calcistico dell’isola di Procida augurando a tutti le migliori fortune».