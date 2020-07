Sabato 4 luglio 2020 alle ore 18 in Procida in via Vittorio Emanuele ( nei pressi della antica casa comunale) si terrà la conferenza stampa di presentazione del comitato elettorale della lista capeggiata-quale candidato sindaco- dall’avv. Luigi Muro in vista delle elezioni comunali indette per il prossimo mese di settembre.

Nella circostanza verrà presentato il nome ed il logo della lista e soprattutto le linee guida di indirizzo programmatico e di lavoro.