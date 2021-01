Procida. Rosalinda Assante eletta Presidente ASCOM Procida

Procida – Rosalinda Assante è stata eletta poco fa Presidente dell’ ASCOM Procida. Gli associati – collegati da remoto – hanno votato alla presenza del direttore generale di Ascom Campania Pasquale Russo che ha portato i suoi saluti e i suoi ringraziamenti agli associati per il periodo difficile che hanno attraversato e che stanno attraversando, garantendo la vicinanza dell’associazione ad ogni singolo associato.

La consapevolezza del difficile momento che le imprese stanno affrontando è stata evidenziata anche da Eugenio Michelino, che per diversi anni ha retto l’ascom dell’isola di Arturo, e l’augurio che si possa guardare ad un futuro prossimo più ricco di soddisfazioni e di certezze per l’associazione e per tutti i soci.