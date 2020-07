L’Assessore Rossella Lauro, con delega ai lavori pubblici, ha condiviso: “E’ stato ripristinato l’antico basolato davanti la Chiesa di San Leonardo con la pulizia della relativa caditoia.

A breve via P. Umberto verra’ messa in sicurezza con un intervento in asfalto a caldo.

Il cantiere del metano si sposterà nella zona di Callia dove lunedì 6 luglio gli operai ultimeranno il ripristino della pavimentazione in basoli.”