Procida. Pubblicato l’Avviso per l’utilizzo del Campo Sportivo

L’Assessore Lucia Mameli, con delega allo sport, ha condiviso: “L’Amministrazione Comunale ha pubblicato la manifestazione di interesse per la gestione e del campo sportivo”Mario Spinetti”. Una struttura rinnovata nel sul manto erboso e illuminata con un sistema efficiente. Un luogo che rappresenta la linfa della vita giovanile della nostra comunità, per voi quest’amministrazione comunale si è impegnata in questi anni. Ora questo campo è cosa vostra, è un bene che appartiene a tutti noi. Da qui si parte per un passaggio di consapevolezza importante per amministrare la cosa pubblica insieme con i cittadini e con le associazioni. Riprendiamo il cammino insieme a tutti i cittadini anche dopo l’emergenza coronavirus. Prendiamoci cura dei nostri Beni comuni attraverso cui, si sprigionano la forza e la passione della cittadinanza attiva e ricordiamoci sempre che i Beni comuni sono beni di tutti.”

Per consultare l’avviso: http://alboprocida.asmenet.it/allegati.php?id_doc=30160634&sez=p&data1=30/06/2020&data2=15/07/2020