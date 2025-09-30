Procida protagonista della Vela Cup. Successo di pubblico e nuove prospettive per la nautica

La Vela Cup è tornata nello scorso weekend a Procida e lo ha fatto con numeri importanti. Oltre 80 imbarcazioni e circa 600 partecipanti hanno animato le banchine del Marina di Procida per la seconda tappa isolana del circuito, chiudendo in bellezza la stagione velica.

Una grande festa del mare, della vela e dell’amicizia, che conferma ancora una volta l’importanza strategica dell’isola di Arturo all’interno del panorama nautico italiano.

A tracciare un bilancio dell’evento e della stagione appena conclusa è Renato Marconi, amministratore del Marina di Procida, intervistato a margine della manifestazione.

“Sì, questa è stata un’altra delle tappe del circuito Vela Cup, tre delle quali sono accolte nelle marine del gruppo della rete Marina dì. Dopo Chiavari e Brindisi, di nuovo a Procida, a chiudere la stagione, circa 80 barche per questa regata non competitiva.

Una grande riunione di amici e di velisti, parliamo di oltre 600 persone che si sono raccolte attorno a questo evento, organizzato magistralmente dal Giornale della Vela e naturalmente questo ci consente, ancora una volta, di rendere viva l’isola di Procida, anche in questa fase terminale della stagione. Questo è uno dei nostri obiettivi principali”.

Un evento che ha saputo coniugare sport, turismo e promozione territoriale in un periodo dell’anno tradizionalmente considerato di bassa stagione. Ma è proprio questo uno degli obiettivi dichiarati dal gruppo Marina di: destagionalizzare i flussi turistici e valorizzare le marine anche oltre i mesi estivi.

Con l’arrivo dell’autunno, è tempo di bilanci. Come si è chiusa la stagione 2025 per il Marina di Procida e più in generale per il gruppo Marinedì?

“Il segno è positivo, anche in maniera significativa. Oltre ad avere un bilancio positivo in termini di presenze complessive, abbiamo un buon ritorno degli stranieri. Siamo tornati ai livelli del 2022 come presenza straniera e questo naturalmente per il futuro è molto interessante, per il futuro della Marina di Procida e dei nostri Marina”.

Un ritorno importante, quello del turismo internazionale, che si accompagna all’interesse crescente verso le coste italiane da parte di diportisti stranieri, soprattutto del Nord Europa. Un trend confermato anche dai principali saloni nautici internazionali, come evidenzia Marconi.

“Si è appena concluso il Salone di Genova che è oltre a quello di Cannes e ora è aperto quello di Monte Carlo e quello di Southampton. Naturalmente tutti questi eventi sono un po’ anche ormai troppo concentrati nello stesso mese di settembre. Quello che emerge naturalmente è un grande interesse dell’estero nei confronti dell’Italia, di tutti i paesi europei, centrali e nord-europei nei confronti delle nostre coste. Noi speriamo che questo si trasformi anche in una frequentazione più assidua e anche per tutto l’anno perché molte barche inglesi, per esempio francesi e anche spagnole hanno cominciato a svernare nei porti italiani. Questo è il prossimo nostro obiettivo da raggiungere”.

Un obiettivo ambizioso: trasformare le marine italiane in destinazioni di lunga permanenza, capaci di attrarre diportisti anche durante i mesi invernali. Una sfida che passa anche attraverso la creazione di nuovi eventi e format adatti a ogni periodo dell’anno.

È in quest’ottica che nasce il “Barca Mercato”, una nuova iniziativa che prenderà il via proprio a Procida a partire dal prossimo fine settimana.

“Dal prossimo weekend ci sarà la prima edizione del Barca Mercato che sarà un altro impegno, prenderà tutto il mese di ottobre, nel quale vedremo di concentrare persone interessate all’acquisto di barche usate sull’isola. Questa è un’altra organizzazione, un altro evento che serve per attrarre l’attenzione della gente e far visitare l’isola anche nel periodo autunnale, meno frequentato naturalmente”.

L’isola continua dunque a proporsi come laboratorio di sperimentazione turistica e nautica, con un’offerta sempre più ricca e variegata. La Vela Cup si conferma come momento clou di questa strategia: un’occasione per celebrare il mare, ma anche per guardare con fiducia alle sfide del futuro.