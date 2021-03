Procida. Proseguono i lavori di riqualificazione delle nostre strade

L’assessore Rossella Lauro, com delega ai lavori pubblici, ha condiviso: “Proseguono i lavori di riqualificazione delle nostre strade

Questa mattina in via Marina Chiaiolella, dopo aver riqualificato i sottoservizi, sono proseguite le operazioni di posa del massetto che ospiterà la pavimentazione in basolato.

Sono terminati i primi 60 mt in via Centane che ha visto la sostituzione di una pavimentazione mista tra cemento e asfalto sostituita in cubetti recuperati da via C. Battisti.

Mercoledì proseguiranno i lavori della sostituzione della rete idrica in via Rinaldi per gli ultimi 40 ml e si procederà con la posa dell’asfalto.

Approfittiamo della zona rossa per intervenire su diverse strade così da velocizzare le lavorazioni senza incidere in modo importante sulla mobilità.”