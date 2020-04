Procida, primo caso accertato di contagio da Coronavirus

Tanto tuonò che piovve. Sull’isola è stato accertato il primo contagio da Coronavirus. La conferma arriva dal sindaco Dino Ambrosino. “Purtroppo – ha detto il sindaco nella consueta videoconferenza giornaliera, devo comunicarvi prontamente, che abbiamo il primo caso di covid 19 sul territorio”

La prima persona contagiata da Coronavirus è un cittadino che è in quarantena già da settimane perché proveniente da altra località e quindi non ha avuto modo di avere contatti con la popolazione locale. L’uomo non desta preoccupazione ed è seguito dai medici.

Infine il sindaco ha voluto dare una raccomandazione ai propri concittadini. “Questo ci fa capire che da oggi dobbiamo ancora di più restare a casa e quando siamo costretti ad uscire, prendere tutte le precauzioni possibili. Come quella di indossare la mascherina e i guanti”