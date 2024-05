Procida premia la Cultura, domani conferenza stampa al “Gambrinus”

Ora alla sua terza edizione, il Premio “Procida Premia la Cultura” è come un applauso a tutto volume per le eccellenze della Campania e oltre. Questo riconoscimento unico rappresenta una straordinaria opportunità per far emergere e onorare chi si distingue nel mondo della cultura, dell’arte, della scienza e dell’innovazione. Con una selezione accurata e rigorosa, individuiamo coloro che meglio rappresentano e contribuiscono alla crescita della Campania.

“Il nostro obiettivo è valorizzare e celebrare il talento e la cultura campana. Premiamo i migliori in diversi campi come arte, letteratura, musica e teatro, perché sappiamo che sono proprio loro a dare colore e vita alla regione. Il premio mette al centro le menti creative, offrendo loro un’enorme vetrina dove mostrare il proprio lavoro e condividere la loro passione con il pubblico. Grazie a questa iniziativa, facciamo crescere e diffondiamo la cultura campana, contribuendo a preservare e arricchire il patrimonio artistico e intellettuale della nostra terra”.

Rosaria Cantagallo, mente e anima di questa fantastica kermesse, è una vera forza della natura. Con una visione avanti tutta, ha ideato un progetto che mette al centro le persone che fanno cultura, riconoscendo il loro impegno e la loro dedizione nel promuovere il meglio della nostra regione. La sua passione si riflette nella cura dei dettagli e nella continua ricerca di partner e sponsor che condividano la sua stessa visione. Grazie alla sua determinazione e alla sua profonda conoscenza del panorama culturale campano, Rosaria è riuscita a creare un premio prestigioso che ha attirato l’attenzione di artisti, scrittori, musicisti e molti altri professionisti del settore. Il suo impegno nell’esaltare le eccellenze regionali è un vero esempio di dedizione e amore per la cultura della Campania. Questo premio offre un’opportunità unica di riconoscimento e celebrazione per coloro che si sono distinti in varie discipline artistiche, letterarie, scientifiche ed imprenditoriali. Oltre a dare visibilità ai talenti campani, il premio promuove anche la valorizzazione del nostro ricco patrimonio culturale. L’evento di premiazione rappresenta un momento di grandissima importanza, in cui celebriamo le eccellenze della nostra regione e creiamo un’occasione di incontro tra artisti, intellettuali, imprenditori e istituzioni culturali.

La presentazione che si terrà al Caffè Gambrinus di Napoli il 24 maggio alle 11 è davvero un evento molto atteso e importante per tutti coloro che sono coinvolti. Durante questa mattinata speciale, verranno finalmente svelati tutti i dettagli e le peculiarità dell’iniziativa, creando un’atmosfera di grande entusiasmo tra i partecipanti. I giornalisti e i media potranno fare domande agli organizzatori e ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte per saperne di più sulle finalità e gli obiettivi del premio.

I premiati di Procida Premia la Cultura edizione 2024 includono personaggi come Antonio Parlati, il Direttore Rai Napoli, Amedeo Colella, lo Scrittore e Docente, Adriano Falivene, l’Attore, Monica Sarnelli, la Cantante, Patrizio Rispo, l’Attore, Claudio Ciccarone, il Giornalista Rai Napoli e infine Luigi de Magistris e Gerardo Ferrara. È un elenco di personaggi davvero eccezionale!