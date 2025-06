Procida, prelievi di sangue a 40 metri di profondità

Nelle acque cristalline dell’isola di Arturo, tra fondali silenziosi e riflessi di luce marina, ha preso forma un esperimento unico al mondo: un vero e proprio laboratorio clinico sottomarino, temporaneo ma rivoluzionario. Per la prima volta nella storia della medicina, un gruppo di volontari – subacquei e apneisti esperti – si è sottoposto a prelievi di sangue direttamente sott’acqua, a profondità di 14 e 40 metri, durante l’esecuzione di esercizio fisico controllato.



L’attività motoria, svolta su cyclette adattate e adagiate sul fondale marino, è stata progettata per simulare uno sforzo muscolare in condizioni estreme: alta pressione, ridotta disponibilità di ossigeno, temperatura variabile. Un contesto che riproduce, in modo naturale e controllato, situazioni estreme simili a quelle che si verificano in alta quota, nello spazio, o in casi acuti di emergenza medica.

Un esperimento scientifico ambizioso, ideato e coordinato dal professor Gerardo Bosco, docente del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, in collaborazione con il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, diretto dal dottor Antonio Frangiosa. Una cooperazione tra mondo accademico e clinico che ha prodotto un risultato senza precedenti.

Solitamente, i prelievi di sangue e le analisi dei parametri fisiologici vengono effettuati in ambienti ospedalieri, dove è possibile controllare ogni variabile. In questo caso, invece, gli scienziati hanno deciso di portare la clinica sotto il mare, per osservare in tempo reale le reazioni dell’organismo umano a profondità significative e sotto stress fisico. Un’operazione tecnicamente molto complessa, che ha richiesto mesi di preparazione, attrezzature specializzate e la collaborazione di sub esperti.

I volontari, durante l’immersione, hanno pedalato per alcuni minuti su cyclette subacquee, dopo di che sono stati sottoposti a prelievi di sangue effettuati da medici e ricercatori con strumenti sterili e a tenuta stagna. I campioni sono stati poi rapidamente analizzati per rilevare concentrazioni di gas, metaboliti, ormoni e altri indicatori fisiologici.

L’esperimento ha permesso di osservare direttamente come l’organismo umano si adatti, o reagisca, a condizioni di ipossia (bassa disponibilità di ossigeno), iperbarismo (alta pressione ambientale) e sforzo muscolare simultaneo – condizioni tipiche non solo delle immersioni profonde, ma anche di emergenze cliniche come infarti, traumi o shock.

Secondo gli esperti, “ciò che rende questo esperimento davvero innovativo non è solo il contesto in cui è stato realizzato, ma la possibilità di raccogliere dati in tempo reale mentre il soggetto si trova ancora in ambiente estremo. Questo ci fornisce informazioni cruciali che i normali test in superficie non possono offrire”.

La ricerca sottomarina rappresenta, dunque, una nuova frontiera della medicina traslazionale, ovvero quella branca della medicina che punta a trasferire le scoperte scientifiche dal laboratorio alla pratica clinica. I risultati ottenuti nel mare di Procida potranno avere ricadute concrete nella gestione dei pazienti critici, nel trattamento degli shock sistemici, nei protocolli di rianimazione e perfino nella progettazione di missioni spaziali o attività in ambienti ostili.

L’isola si conferma dunque anche come palcoscenico ideale per l’innovazione scientifica. Le sue acque limpide e protette, l’assenza di forti correnti e la collaborazione delle autorità locali hanno reso possibile la realizzazione di un laboratorio unico nel suo genere, dove natura e scienza si incontrano per scrivere una nuova pagina della medicina moderna.

L’esperimento ha attirato l’attenzione non solo della comunità scientifica, ma anche di enti internazionali interessati allo studio del corpo umano in ambienti estremi, come le agenzie spaziali, le forze armate e il mondo della medicina sportiva.

I dati raccolti nel corso di questa straordinaria esperienza sono ora oggetto di studio e analisi. I ricercatori puntano a pubblicare i risultati su riviste scientifiche internazionali e a proporre nuove linee guida per la gestione medica in ambienti ad alto rischio.

Nel frattempo, il successo dell’impresa apre la strada a future sperimentazioni sottomarine, che potrebbero diventare una nuova modalità di ricerca per testare farmaci, tecnologie salvavita o protocolli di emergenza in scenari sempre più realistici.

Procida, dunque, non è stata solo teatro di un esperimento senza precedenti, ma simbolo di un’Italia che osa, che sperimenta, e che mette la scienza al servizio della salute pubblica. Un piccolo grande passo nel cuore del Mediterraneo, con lo sguardo rivolto al futuro dell’uomo, in terra, in mare e forse un giorno anche nello spazio.