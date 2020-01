Procida. Potenziamento della rete elettrica: previsti lavori in via Cesare Battisti e Corricella

Questa mattina l’Assessore ai Lavori Pubblici, Rossella Lauro, ha condiviso il lavoro che in questi anni è stato portato avanti con l’Enel: “Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico nel nostro Comune.

Lunedì le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in via Cesare Battisti per importanti e non prorogabili lavori di manutenzione e di potenziamento della cabina elettrica in via Morea.

Da Martedì 21 gennaio verrà potenziata tutta la rete elettrica della Corricella.

In questi anni abbiamo collaborato con l’Enel, in particolare con il Dott. Cozzolino, con il quale abbiamo pianificato lavori, necessari e complessi, finalizzati a migliorare la qualità del servizio per i cittadini per evitare le continue interruzioni della fornitura di energia elettrica.

Nel 2017 è stata potenziata la rete di bassa tensione nella zona della Chiaiolella mediante la posa del cavo in via Rivoli e nella zona di Piazza Marina Grande in via V. Emanuele.

L’anno successivo, nel 2018, è stata realizzata e messa in servizio la nuova cabina in via Elleri. Il progetto ha previsto l’interramento della linea aerea di bassa tensione esistente. Inoltre è stata realizzata una nuova cabina di trasformazione in via San Rocco e potenziata la rete di bassa tensione.

Nel 2019, l’anno scorso, è stata realizzata una cabina di trasformazione in via Morea con il potenziamento della rete e lunedì verrà messa in servizio. Inoltre, l’intervento ha interessato anche la rete in via Flavio Gioia per consentire l’allaccio della mensa della scuola media.

Anche quest’anno sono previsti altri 2000 mt di posa del cavo per il potenziamento della rete di media tensione sulla nostra isola.

La collaborazione tra Comune ed E-Distribuzione è destinata a crescere e svilupparsi ulteriormente alla luce dei grandi risultati registrati in questi anni.

Desidero ringraziare E-Distribuzione per il grandissimo impegno messo in campo e gli investimenti attuati che rappresentano una spinta verso una maggiore competitività del nostro territorio.”