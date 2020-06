Procida. Politiche sociali: Coordinamento Istituzionale con i Comuni dell Ambito n.13

Intervento della Consigliera Sara Esposito con delega alle Politiche Sociali: “Con grande senso di dovere portiamo avanti ogni singola attività che possa trasformarsi in opportunità e servizi per il nostro territorio.

L’area Sociale da sempre lavora su due livelli: uno più strettamente legato alla quotidianità e alle risposte di bisogni immediati ed uno altro legato alla progettualità ed al ‘domani’.

Con la seduta di oggi il nostro territorio gioverà di importanti misure economiche e servizi.

-La Regione Campania ci autorizza a spendere i ‘residui economici’ in servizi, questo vuol dire offrire ai cittadini opportunità lavorative (tirocini lavorativi con qualifica di operai e figure amministrative).

-Progetto I.T.I.A approvazione e scheda progettuale per l’azione A ed indirizzi per le azioni B e C, con tale approvazione il nostro territorio beneficerà di servizi dedicati alle famiglie, ai giovani con corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Campania ed inserimenti lavorativi.

-Rimodulazione e Riprogrammazione PAC (programma nazionale servizi di cura rivolto ad anziani e prima infanzia).”