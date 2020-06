Procida. Partecipazione eventi finali Progetto Energie Sinergiche Cantiere Permanente di Innovazione

L’Assessore Rossella Lauro, con delega alle Politiche giovanili, ha condiviso: “A seguito dell’emergenza sanitaria la fase finale del progetto Energie Sinergiche non è stata realizzata nel mese di marzo come previsto dal cronoprogramma.

Successivamente il partenariato si è riunito tramite call via skype. Con la pubblicazione delle linee guida emanate dalla Regione Campania l’evento finale previsto presso l’isola di Procida con l’ospitalità di 40 ragazzi provenienti da tutta Italia è stato ricalibrato con iniziative online e offline.

Il COMUNE DI PROCIDA in collaborazione con Consorzio Forma a r.l.; Centro Documentazione Legambiente Campania; ASD Polisportiva Procida Futura; I Love Procida Green, Confraternita Misericordia Caivano onlus, Officinae ECS Coop. Soc., Green Ergo Sum srls, Youbiquo srl ha pubblicato un avviso per raccogliere le adesioni agli eventi finali rivolto a giovani di età compresa tra 16 e 35 anni. Le iniziative sono comunque aperte e gratuite per tutte le persone che vorranno partecipare.

Per maggiori dettagli e per iscriversi scaricare il Bando e gli allegati: http://alboprocida.asmenet.it/allegati.php?id_doc=11120653&sez=p&data1=11/06/2020&data2=19/06/2020