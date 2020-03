Procida. Parte il Contest Fotografico del Forum dei Giovani

Questa mattina è stato pubblicato il I tema del contest fotografico organizzato dal Forum dei giovani di Procida. Il tema di oggi, lunedì 16 marzo, è: cosa ho fatto, che non avrei mai pensato di fare, in questi giorni di #iorestoacasa?La foto dovrà essere inviata entro le ore 18.00 come messaggio privato sulla pagina fb del Comune di Procida.La classifica verrà pubblicata alle ore 21.00 sulla pagina fb del Comune di Procida.

Per maggiori informazioni consultare il Regolamento.