Procida. Palazzo D’Avalos riapre il 1 Giugno

RIAPERTURA PALAZZO D’AVALOS 🏛 Lunedì 1 GIUGNO – ore 10/13 – Ingresso Gratuito

Intervento dell’Assessore Antonio Carannante: ‘Riapre uno dei gioielli della nostra isola. Ripartiamo con fiducia e consapevolezza verso il futuro’ I volontari dell’Associazione Palazzo d’Avalos hanno condiviso: ‘Care amiche e cari amici,

sono passate 12 settimane da quando abbiamo chiuso il Palazzo D’Avalos per contribuire a contenere la diffusione del virus.

Ora finalmente, possiamo riaprire le porte a partire da lunedì 1 giugno.

Immaginiamo quanta voglia abbiate di trascorrere del tempo a contatto con la storia, ascoltando le vicende del Cardinale Innico D’Avalos o di Ferdinando IV di Borbone, passeggiando e godendo la scoperta di un luogo di arte e cultura.

Tuttavia in queste settimane le cose sono cambiate e vogliamo quindi anticiparvi come ci siamo organizzati per tornare a offrirvi un’esperienza di visita ricca e serena.

Il nostro primo obiettivo è garantire la vostra sicurezza insieme a quella del personale. Per questo abbiamo bisogno della vostra collaborazione nell’osservare poche semplici regole come il mantenimento della distanza sociale e l’utilizzo di mascherine.

Per evitare code e assembramenti, abbiamo prolungato gli orari di apertura e programmeremo ingressi contingentati. Siamo certi che sarete pazienti e comprensivi e, in attesa di accogliervi, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sui nostri canali digitali.

In queste settimane ci è mancata l’Italia, ora ci mancate voi nel ridare vita al nostro Palazzo D’Avalos.’ Per info e prenotazioni: 📱333 351 0701