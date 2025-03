Procida ospiterà un convegno su Calderón de la Barca grazie a una convenzione con la Federico II

Leo Pugliese | Procida si conferma sempre più un’isola di cultura e di scambi accademici. È stata infatti siglata una convenzione tra il Comune e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli, un accordo che mira a rafforzare il legame tra l’isola e il mondo universitario, favorendo iniziative di alto valore scientifico e culturale.

Uno dei primi frutti di questa collaborazione sarà un convegno dedicato al drammaturgo spagnolo Pedro Calderón de la Barca, figura di spicco del Siglo de Oro, che si terrà a giugno sull’isola di Procida. L’evento sarà realizzato in cooperazione con l’Università di Santiago di Compostela, grazie al lavoro del professor Francesco Cotticelli, esperto di teatro e letteratura del periodo barocco.

Un’iniziativa frutto della nuova delega ai Rapporti con le Università

L’accordo con la Federico II si inserisce in un percorso di maggiore apertura dell’isola verso il mondo accademico, fortemente voluto dal consigliere comunale Michele Assante del Leccese, a cui il sindaco Dino Ambrosino ha recentemente assegnato la delega ai Rapporti con le Università.

“A metà gennaio il sindaco mi ha affidato due nuove deleghe suppletive, tra cui quella relativa ai Rapporti con le Università – ha spiegato il consigliere Assante del Leccese –. Il primo passo è stato proprio quello di avviare questa collaborazione con la Federico II, che lo scorso anno ha celebrato gli 800 anni dalla sua fondazione, consolidando il suo ruolo di polo di eccellenza a livello internazionale. Grazie al lavoro del professor Cotticelli e alla disponibilità del Dipartimento di Studi Umanistici, diretto dal professor Andrea Mazzucchi, potremo portare a Procida un evento di grande rilevanza accademica e culturale. Ringrazio per la fiducia accordatami e, in particolare, Raffaella Salvemini per il supporto”.

La scelta di dedicare il convegno a Pedro Calderón de la Barca non è casuale. Il drammaturgo spagnolo, vissuto nel XVII secolo, è stato uno dei massimi esponenti del teatro barocco e autore di opere immortali come “La vita è sogno”, che ancora oggi rappresenta una delle più profonde riflessioni sulla natura umana, il destino e la libertà.

Il convegno, che vedrà la partecipazione di studiosi italiani e spagnoli, sarà un’occasione per approfondire il valore dell’opera calderoniana e il suo impatto sulla cultura europea, ma anche per rafforzare il legame culturale tra Procida e la Spagna, storicamente uniti da secoli di scambi artistici, letterari e commerciali.

L’evento di giugno rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio che mira a fare di Procida un centro di riferimento per studi umanistici e iniziative accademiche. Dopo il successo dell’anno da Capitale Italiana della Cultura 2022, l’isola prosegue il suo impegno nel promuovere incontri, ricerche e collaborazioni con istituzioni di prestigio internazionale.

La sinergia con la Federico II e l’Università di Santiago di Compostela potrebbe dunque aprire la strada a nuovi progetti di ricerca, scambi tra docenti e studenti, e ulteriori eventi culturali che contribuiranno a valorizzare il patrimonio dell’isola e a renderla sempre più un luogo di dialogo tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro.

L’appuntamento con il convegno su Calderón de la Barca è quindi un’occasione imperdibile non solo per gli studiosi, ma anche per tutti coloro che vogliono scoprire e approfondire la grande tradizione teatrale e letteraria del Siglo de Oro spagnolo, in uno scenario unico come quello di Procida.