mercoledì, Settembre 24, 2025
Procida, ospedale allagato ma il pronto soccorso non si ferma

L'ASL Napoli 2 Nord interviene a seguito del maltempo

di Redazione Web
Un’infiltrazione d’acqua ha provocato un allagamento all’interno dell’ospedale di Procida in seguito alle forti piogge che hanno colpito l’isola. A causare i disagi è stato un condotto aeraulico preesistente sul terrazzo sud-est che, sotto la pressione delle precipitazioni, ha convogliato l’acqua ai piani inferiori. L’acqua ha raggiunto la controsoffittatura compromettendo alcuni pannelli in cartongesso.

Contrariamente a quanto riportato da alcune fonti di stampa, non si è verificato alcun crollo del soffitto. Il personale sanitario e tecnico è intervenuto immediatamente rimuovendo i pannelli danneggiati e sigillando i punti di comunicazione con l’esterno, per impedire nuove infiltrazioni.

Il direttore di presidio e il responsabile del pronto soccorso hanno seguito in prima persona le operazioni. Le attività del pronto soccorso non hanno subito interruzioni, mentre il laboratorio analisi ha sospeso i servizi soltanto per poche ore, il tempo necessario per i controlli tecnici, per poi tornare pienamente operativo.

A garanzia della sicurezza dei pazienti sono stati predisposti canali per eventuali trasferimenti urgenti, con l’ospedale di Pozzuoli già allertato per accogliere casi di necessità. In parallelo, si è attivata la collaborazione con il sindaco Dino Ambrosino, che ha offerto massima disponibilità e ha messo a disposizione locali idonei ad accogliere l’anestesista impegnato nei trasferimenti.

Il presidio sanitario procidano resta dunque in attività, con il personale al lavoro per riportare la struttura alla piena normalità.

