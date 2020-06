Procida. Nuove tariffe IMU: si pagano i terreni agricoli?

Redazione | Ai titoli di coda, questo consiglio comunale espressamente eletto 5 anni or sono, stava per lasciarci una pesante eredità. Ovvero i pagamento illegittimo dell’imu sui terreni agricoli. Poi il deliberato del consiglio comunale ha evidenziato altro.

Ad accendere i riflettori ci ha pensato l’attento giudice procidano Gioacchino Romeo che in una nota sulla sua pagina social fa rilevare, col supporto di ampia documentazione legislativa, che l’imposizione dell’IMU con l’aliquota massima del 10,6 per mille sui terreni agricoli deliberata dalla Giunta Comunale e fatta ratificare dal Consiglio Comunale è irregolare in quanto Procida, come le altre isole minori, è esente da tale imposta.

Scrive il giudice Romeo:

“Non avevo neanche finito di accennare alle potenti misure di contrasto azionate da questa amministrazione contro “l’elevata evasione tributaria” (uso una definizione del sindaco) che mi sono imbattuto in una vera e propria arma da guerra messa in campo frattanto dalla Giunta comunale: la rideterminazione delle aliquote IMU, in base alle indicazioni dichiaratamente provenienti sia dalla legge di stabilità 2020 sia dalla risoluzione 18 febbraio 2020 n. 1/DF del MEF (nelle prime tre immagini le pagine rilevanti della delibera n. 65 del 29 maggio 2020).

Non entro nei dettagli, eccessivamente tecnici, ma mi limito solo ad osservare che, come potete leggere, è prevista l’IMU anche per i TERRENI AGRICOLI, e nella misura massima del 10,6 per mille.

È singolare che nella proposta formulata dalla Giunta al Consiglio comunale siano evocati i commi 756 e 757 della legge di stabilità 2020 (recte, dell’art. 1 della legge), ma sia del tutto ignorato il comma 758.

Distrazione? È difficile pensarlo, perché il comma 758, sulla scia di una legislazione che si ripete da decenni, dispone, alla lettera b)-, che “sono esenti dall’imposta i terreni agricoli […] ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448”: allegato nel quale, “ça va sans dire”, figura anche Procida. Non mi pare ci sia bisogno di commenti ulteriori per capire chi e come amministra i tributi a Procida.”

Nel pomeriggio di ieri la risposta sempre via social, del relatore cons. Giovanni Villani:

“Relativamente all’ IMU ed ai terreni agricoli a Procida, abbiamo discusso sia in Commissione consiliare sia nel Consiglio Comunale del 12 giugno u.s. chiarendo il contenuto della delibera di Giunta che va letta, come noto per chi conosce l’iter di formazione di un atto amministrativo, unitamente alla delibera di Consiglio comunale.

Ebbene nella delibera di Consiglio comunale si specifica che, come ieri, anche oggi la nuova IMU non va pagata a Procida per i terreni agricoli.

Ascolta, intanto, la registrazione dell’ultimo consiglio comunale o se necessita sono a disposizione per fornirti i chiarimenti che posso essere in grado di fornirti.

Oppure incontra il Ragioniere, se lo ritieni opportuno, per provare a diffondere poi una rappresentazione delle cose, direbbe il codice civile ” veritiera e corretta”.

A cui ha fatto seguito la risposta del giudice Romeo:

“Non ho mai avuto l’abitudine di “taroccare le carte”. Pubblico solo atti ufficiali. Nella specie ho pubblicato, così come risulta dal sito web del Comune, la delibera 29 maggio 2020 n. 65 della Giunta comunale. Questa delibera era una proposta al consiglio comunale. La delibera di quest’ultimo non è ancora nota perché non pubblicata sul sito. Ma solitamente c’è una ratifica “sic et simpliciter” del consiglio.

Facendo affidamento su quel che scrivi nella tua pagina (“Il Consiglio comunale approva il Regolamento relativo alla nuova IMU 2020, che incorpora la vecchia IMU e la TASI”) ho immaginato che la delibera della Giunta sia stata ratificata così com’era. Anche perché, se non lo fosse stata, certamente ne avresti dato atto nella tua, come al solito, minuziosa rassegna.

Ora parrebbe, dalla tua precisazione, che nella delibera di consiglio comunale si specifichi che la nuova IMU non deve essere pagata a Procida per i terreni agricoli.

Miracolo, si direbbe: un consiglio comunale che si accorge dell’errore della Giunta e lo corregge.

Ma io, come cittadino, non devo essere costretto né a prendere informazioni da Facebook, né ad ascoltare registrazioni, né a fare quattro chiacchiere per avere certezza di atti la cui prova può essere solo formale.

E quello di Giunta pubblicato da me prova in modo inoppugnabile, se la lingua italiana non è un’opinione, che, per la Giunta comunale, nella specie composta dal sindaco, dal vice-sindaco e dagli assessori Carannante e Lauro, “i terreni agricoli sono colpiti da aliquota pari al 10,6 per mille”.

Senza scomodare il codice civile, la pertinenza della cui evocazione – confesso – mi sfugge, quella sopra descritta è la fedele, veritiera e corretta rappresentazione delle cose. Se mai vi sia stata una rappresentazione non veritiera e non corretta, lo ignoro: di sicuro non a me, ma a qualche altro, va rivolto l’invito a fornire informazioni non veritiere o non corrette”.