Procida, nuove disposizioni per la viabilità

Da venerdì 31 luglio e fino a domenica 13 settembre 2020 la viabilità sull’isola verrà come di seguito modificata:

✓ Viene istituita una zona a traffico limitato tra le ore 21:00 e le ore 2:00 lungo il tratto di strada che dal parcheggio pubblico sito in prossimità del civico 4 del lungomare Cristoforo Colombo continua per via Marina Chiaiolella e fino all’intersezione di quest’ultima con via Simone Schiano. Ne consegue che su via de Lamartine e sino al civico 4 del lungomare Cristoforo Colombo viene consentito il transito in doppio senso alternato, regolamentato da lanterne semaforiche. Viene invertito il senso di marcia lungo il tratto di via Marina Chiaiolella antistante l’hotel “Tonnara”, consentendone l’entrata da lato Marina Chiaiolella in direzione Santa Margherita. Le biciclette dovranno essere condotte a mano;

✓ Viene istituita una zona traffico limitato tra le ore 21:00 e le ore 2:00 lungo tutta via Roma, con inizio della zona di divieto all’altezza del parcheggio coperto di via Libertà. Le biciclette dovranno essere condotte a mano;

✓ Viene sospesa la possibilità per moto, ciclomotori e velocipedi di percorrere via Vittorio Emanuele nel tratto S.Giacomo/Olmo il senso di marcia opposto a quanto già previsto per gli altri veicoli, ad eccezione di quelli condotti dai residenti di via Cavour e relative traverse;

✓ Su tutto il territorio comunale viene disposta la circolazione a targhe alterne di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico; pertanto potranno circolare nei giorni dispari tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero di targa dispari e nei giorni pari tutti i mezzi che hanno l’ultimo numero della targa pari.