Procida, notte di paura: uomo arrestato per violenze contro l’ex compagna e familiari

Una notte di terrore ha scosso la quiete dell’isola, trasformandola in teatro di un grave episodio di violenza domestica che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici se non fosse stato per il pronto intervento dei Carabinieri. Un uomo, non residente a Procida, è stato arrestato in flagranza differita dopo essersi reso protagonista di una serie di condotte violente e minacciose nei confronti della sua ex compagna e di alcuni suoi familiari.

I fatti si sono sviluppati nel contesto di un conflitto familiare, degenerato rapidamente in una spirale di aggressioni verbali e fisiche che hanno fatto scattare l’allarme. La situazione, già tesa, è esplosa quando l’uomo, in evidente stato di alterazione, avrebbe cominciato a minacciare e molestare i presenti, non fermandosi neppure all’arrivo delle forze dell’ordine, nei confronti delle quali avrebbe opposto una decisa resistenza.

A rendere ancor più delicato l’intervento è stata la necessità di proteggere le persone coinvolte, alcune delle quali visibilmente scosse, e di riportare la calma in un contesto ormai fuori controllo. I militari della stazione locale, intervenuti con il supporto del personale medico del 118, hanno dovuto adottare misure di sicurezza particolarmente rigide per contenere l’aggressore, successivamente condotto in caserma per le procedure di identificazione e arresto.

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Poggioreale. Le accuse a suo carico sono gravi e molteplici: si va dai maltrattamenti in famiglia agli atti persecutori, dalle minacce all’oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, fino al tentato danneggiamento di beni pubblici.