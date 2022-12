Procida, L’ultimo gesto di Adelina

Non c’è la fatta Adelina. E’ morta poco fa al nosocomio della vicina Procida giunta in mattinata in codice rosso, dopo essersi lanciata sulla scogliera della rinomata spiaggia di Pozzovecchio.

Adelina 73 anni – a quanto si è appreso – soffriva da tempo di depressione.

La donna è stata recuperata sugli scogli dai medici del 118 e l’ausilio del gommone SAR della Guardia Costiera è stata trasportata al porto di Marina Grande e subito dopo “Gaetanina Scotto”. Qui le condizioni sono apparse subito gravi tanto da prevedere il trasferimento in terraferma. Che purtroppo non è avvenuto.

Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della locale stazione coordinati dal Mar. Antonio Di Francia. L’A.G. informata dalla stazione carabinieri di Procida, ha disposto esame autoptico sulla salma che varrà traslata presso il II policlinico di Napoli.