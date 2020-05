Procida. L’Isola Sorride ai bambini: evento itinerante per distribuire le mascherine

La Consigliera Sara Esposito, con delega alle politiche sociali, ha condiviso: “L’amministrazione Comunale in collaborazione con Boom Boom, Play House, Bim Bum Bam, Dolce Nido, Maurizio Frantellizzi di Casartigiani, i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale, invitano tutti i bambini a vivere un pomeriggio festoso: ‘L’isola sorride ai bambini ‘.Domenica 10 maggio, con partenza alle ore 16.00 dalla Casa Comunale, per le strade della nostra Isola sfilerà la Parata dedicata ai più piccoli.Le Mascotte più amate dai bambini animeranno le nostre strade. Bambini potranno affacciarsi alle finestre, ai balconi, alle terrazze, oppure raggiungere la strada più vicina al percorso dove sfilerà la parata (accompagnati da un adulto).Durante l’evento i volontari della Protezione Civile distribuiranno le mascherine per i bambini inviate dalla Regione Campania. La consegna delle mascherine dei ragazzi dai 4 ai 16 anni sarà ultimata nei giorni successivi. Un doveroso grazie a tutte le persone che si sono adoperate per la realizzazione di un evento pensato a misura di bambino, curando ogni minimo dettaglio affinché la manifestazione sia svolta in sicurezza e secondo le nuove ‘norme di vita’ a cui siamo tenuti ad adeguarci.Bambini aspettiamo i vostri sorrisi che continuano ad illuminare la vita di noi tutti!”