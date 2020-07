Procida. L’elica del gommone gli lacera la gamba: trasportato con l’elicottero in terraferma

Pomeriggio drammatico quello vissuto a Procida. Un giovane di 35 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente nautico. In base alle prime informazioni, si trovava a bordo di un gommone noleggiato stamattina insieme ad alcuni amici.

Le pale dell’elica – in una dinamica tutta da stabilire – lo hanno travolto probabilmente durante una manovra sbagliata, procurandogli ferite profonde alla gamba sinistra. Gli amici l’hanno immediatamente soccorso e lanciato l’allarme.

Il giovane, sanguinante, è stato portato a riva sulla spiaggia e dopo l’arrivo dei sanitari del 118, trasportato d’urgenza all’ospedale “Gaetanina Scotto”.

In questi minuti viene trasferito con l’elicottero in terraferma in codice Rosso.

Le indagini sono condotte dalla capitaneria di porto che sta cercando di ricostruire nel dettaglio le fasi dell’incidente.

seguono aggiornamenti