Procida laboratorio politico, dieci anni di voto tra civismo, polarizzazione e mutamento

Tra il 2015 e il 2024 l’isola di Procida ha rappresentato, in scala ridotta ma significativa, un laboratorio politico per interpretare l’evoluzione dell’elettorato italiano. È quanto emerge dallo studio “L’elettorato procidano 2015–2025” del giovane studioso procidano Michele Intartaglia, che ricostruisce con rigore metodologico e taglio interpretativo le dinamiche elettorali isolane nell’arco di un decennio.

Attraverso l’analisi delle elezioni comunali, regionali ed europee, il volume offre una lettura profonda delle trasformazioni avvenute sul territorio, evidenziando i passaggi chiave che hanno portato Procida da un sistema tripolare e civico a un quadro sempre più polarizzato, in linea con le tendenze nazionali.

Il primo dato che emerge è la natura fluida e razionale dell’elettorato procidano. I cittadini dell’isola non votano secondo un’appartenenza ideologica rigida, ma modulano le proprie scelte in base al tipo di competizione, alla posta in gioco e alla qualità percepita dell’offerta politica. In questo senso, Procida si comporta più come una comunità politica consapevole che come un elettorato legato a identità tradizionali.

La dimensione civica resta centrale soprattutto nelle elezioni comunali, dove la vicinanza personale tra candidati ed elettori continua a giocare un ruolo decisivo. Alle elezioni del 2015, la lista “La Procida che Vorrei”, guidata da Raimondo Ambrosino, ottenne il 49% dei consensi, imponendosi su un centrodestra frammentato. Nel 2020, Ambrosino fu rieletto con una maggioranza ancora più risicata (51%), a dimostrazione di una crescente polarizzazione tra due blocchi civici contrapposti, ma entrambi fortemente radicati nella comunità.

Lo scenario cambia radicalmente nelle elezioni regionali. Nel 2015, il centrodestra con Stefano Caldoro risultò maggioritario a Procida, in controtendenza rispetto al dato campano. Cinque anni dopo, nel 2020, il quadro si ribaltò: Vincenzo De Luca ottenne oltre il 70% dei consensi sull’isola, dando forma a una vera e propria “onda presidenziale” che travolse anche gli elettori moderati e parte dell’ex elettorato pentastellato. Il centrodestra, che alle comunali aveva sfiorato la vittoria, si trovò fortemente ridimensionato alle regionali, segno che la personalizzazione del voto – più ancora dell’appartenenza politica – aveva ridefinito le scelte degli elettori.

Il caso De Luca dimostra come l’elettorato procidano sia in grado di distinguere tra contesti: se a livello comunale prevalgono le dinamiche relazionali e territoriali, nei contesti regionali e sovralocali emerge la forza della leadership individuale. È un comportamento che denota maturità politica e capacità di selezione razionale.

Le elezioni europee, infine, raccontano un’altra storia ancora. Qui la dinamica è più ideologica e strutturata. Nel 2019, Forza Italia si affermò come primo partito dell’isola con il 34% dei voti, seguita a distanza dal Partito Democratico (24%) e dal Movimento 5 Stelle (18%). A livello regionale, però, il M5S era primo con oltre il 33%, a conferma di una divergenza evidente tra Procida e il resto della Campania.

Nel 2024, il quadro si riconfigura ulteriormente: Fratelli d’Italia diventa il primo partito locale con il 30%, Forza Italia crolla al 10%, mentre il PD tiene (27%) e il Movimento 5 Stelle retrocede al 10%. Il centrodestra nel suo complesso resta primo blocco politico, ma con una composizione profondamente mutata: Fratelli d’Italia sostituisce Forza Italia come perno della coalizione, segnando un cambio generazionale e ideologico.

Il centrosinistra, guidato dal PD e sostenuto da una rete di liste progressiste (Verdi, Azione, Stati Uniti d’Europa), si attesta attorno al 40%, mostrando segnali di recupero e consolidamento. Il M5S, al contrario, perde progressivamente centralità e diventa forza terza ma residuale.

Nel complesso, il decennio 2015–2024 mostra una traiettoria chiara: si passa da un sistema tripolare, con un Movimento 5 Stelle competitivo e un centrodestra ancora egemonizzato da Forza Italia, a un sistema bipolare più stabile. Il centrosinistra consolida la propria base attorno al PD, mentre il centrodestra si riorganizza attorno a Fratelli d’Italia.

Il crollo del M5S è particolarmente evidente se si osservano i flussi: dai quasi 19 punti del 2015 ai 10 punti del 2024. Il “terzo polo” non riesce a capitalizzare il malcontento né a radicarsi nel territorio, lasciando spazio a una ricomposizione del sistema lungo le due grandi famiglie politiche tradizionali.

Lo studio si chiude guardando alle elezioni regionali del novembre 2025 e alle comunali del 2026. L’uscita di scena di Vincenzo De Luca e la candidatura di Roberto Fico per il centrosinistra potrebbero aprire nuovi scenari. Fico, figura nazionale ma poco radicata a Procida, dovrà colmare un vuoto di leadership territoriale in un contesto dove il M5S non ha mai superato soglie simboliche.

Parallelamente, le comunali del 2026 – che si terranno separatamente dalle regionali – riporteranno la competizione su un terreno più civico e relazionale. In quel contesto, la qualità delle candidature, la capacità di costruire coalizioni locali e la prossimità con gli elettori torneranno centrali.

Procida, pur nella sua piccola dimensione geografica, si conferma un microcosmo politico di grande interesse. Le sue dinamiche elettorali anticipano, riflettono o talvolta contraddicono quelle regionali e nazionali, offrendo spunti preziosi per comprendere i mutamenti più profondi dell’elettorato italiano.