Procida laboratorio di futuro. Il convegno su turismo e ambiente accende il dibattito sull’isola

Si è svolto venerdì mattina, presso lo storico Palazzo d’Avalos, il convegno “Turismo e ambiente: un binomio possibile?”, promosso dal Comune di Procida. Un incontro che ha visto la partecipazione di amministratori, esperti ambientali, imprenditori e rappresentanti della società civile, uniti dall’intento comune di tracciare un percorso verso un modello di sviluppo turistico sostenibile e rispettoso dell’identità territoriale.

In un momento storico in cui i temi della sostenibilità ambientale e dell’overtourism sono sempre più centrali nel dibattito pubblico, Procida si propone come laboratorio di innovazione e sperimentazione, un’isola che non solo ha vissuto una rinascita culturale e turistica grazie al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, ma che ora si interroga con lucidità e coraggio su come proseguire questo cammino senza compromettere il suo fragile equilibrio naturale e sociale.

A introdurre i lavori è stato Leonardo Costagliola, assessore al turismo che ha sottolineato l’importanza di questo momento di confronto:

“Procida è già di fatto un laboratorio attivo: grazie all’esperienza di Capitale della Cultura abbiamo avviato progetti che mettono l’ambiente al centro delle politiche turistiche. Ma questo è solo l’inizio. Dobbiamo costruire un’offerta diversificata che coniughi turismo esperienziale e rispetto del territorio. È fondamentale parlare non solo di overtourism, termine ormai abusato, ma di overcrowding, ovvero dell’affollamento in alcune aree e in certi periodi. Questo significa pianificare, organizzare e gestire i flussi, non solo a Procida ma anche a Napoli e in tutta la Regione Campania.”

L’assessore ha ribadito la necessità di una governance integrata e lungimirante, capace di coinvolgere tutti gli attori del territorio in un progetto di sviluppo condiviso, in grado di tutelare la bellezza e l’identità dell’isola senza rinunciare alle opportunità economiche offerte dal turismo.

Particolarmente rilevante l’intervento di Titta Lubrano, vicesindaco di Procida, che ha parlato della necessità di costruire un percorso collettivo:

“L’evento di oggi rappresenta il punto di partenza di un percorso che deve necessariamente coinvolgere politica, società civile, mondo dell’impresa e istituzioni. Non possiamo ignorare i rischi di un turismo senza regole o improvvisato. La nostra isola è bella, ma fragile. Serve un equilibrio tra accoglienza e tutela, tra sviluppo e conservazione.”

Lubrano ha inoltre evidenziato come l’evento sia stato pensato come “numero zero” di una serie di iniziative future, con l’obiettivo di trasformare Procida in un modello replicabile di turismo sostenibile, in cui le scelte strategiche siano guidate dalla qualità e dalla consapevolezza, non dalla quantità.

Tra gli interventi più significativi quelli degli operatori locali che, ogni giorno, lavorano sul campo per coniugare attività economica e rispetto dell’ambiente. Nicola Carabellese, fondatore del progetto Procida in Kayak, ha dichiarato:

“Siamo l’unica attività sull’isola perfettamente integrata nella natura e nel tessuto sociale. Non facciamo solo turismo: promuoviamo cultura, associazionismo e rispetto per l’ambiente. Questo approccio ci consente di offrire un’esperienza autentica, che valorizza il territorio e crea legami con la comunità.”

Un messaggio condiviso anche da Nicola Scotto di Carlo, coordinatore del comitato di gestione della Riserva Naturale Statale di Vivara:

“A Vivara promuoviamo un turismo consapevole, fatto di visitatori attenti, permeati dalla cultura del mare e della natura. Il nostro obiettivo è continuare a favorire questo approccio, che genera ricchezza non solo economica ma anche culturale, contribuendo alla tutela del nostro patrimonio.”

A offrire una visione più ampia è stato Antonino Miccio, direttore dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, che ha sottolineato il ruolo strategico del Golfo di Napoli: “Il nostro Golfo è un laboratorio unico: già ospita quattro aree marine protette e presto potrebbe arrivarne una quinta con Capri. Questo implica una gestione più ampia e oculata del turismo, soprattutto per quanto riguarda la balneazione e il diporto. Dobbiamo garantire qualità della vita ai residenti e un’offerta turistica sostenibile e rispettosa.”

La senatrice Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa e per il modello procidano: “Il futuro dei nostri territori parte dalla valorizzazione delle bellezze ambientali e archeologiche. Procida è un esempio straordinario: tra tutte le isole del Golfo è quella in cui ci si sente più a casa. Il turismo qui è accogliente, umano, autentico. Ed è proprio questa la chiave da preservare: un’isola che accoglie senza snaturarsi.”

In chiusura, l’intervento dell’onorevole Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati ed ex ministro dell’Ambiente, ha tracciato una direzione precisa per il futuro: “Dobbiamo costruire un Osservatorio Regionale sul Turismo Sostenibile in Campania, e riconoscere il valore dei cosiddetti servizi ecosistemici. Realtà come Procida e Vivara offrono un beneficio immisurabile alla collettività. Questo valore deve essere riconosciuto, anche economicamente, agli operatori del territorio. Solo così possiamo incentivare la conservazione della biodiversità, come indicato dalla nuova formulazione dell’articolo 9 della Costituzione. Procida è un laboratorio, e come tale va sostenuto e replicato.”

Il convegno si è chiuso con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga, ma anche con la convinzione che Procida abbia tutte le carte in regola per diventare un modello virtuoso. L’isola ha già dimostrato di saper coniugare cultura, comunità e natura. Ora la sfida è mantenere questo equilibrio, rafforzarlo e renderlo strutturale.

Con l’impegno delle istituzioni, la partecipazione attiva dei cittadini e una visione a lungo termine, Procida può davvero diventare un esempio replicabile: un’isola che accoglie senza perdere sé stessa, che cresce senza consumarsi, che resta bella non solo per chi arriva, ma anche – e soprattutto – per chi resta. Un laboratorio di futuro, nel cuore del Mediterraneo.