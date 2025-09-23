Procida, la scuola si è fermata. Ma il cuore ha continuato a camminare

Ieri l’isola si è fermata. Non per stanchezza, non per resa, ma per scelta. Una scelta che ha il peso del dolore e la leggerezza della speranza. La scuola seppur all’inizio dell’anno, ha smesso di spiegare per un giorno, per iniziare a testimoniare. Ha deciso di deporre i libri e sollevare lo sguardo. Di chiudere le aule ma aprire le coscienze. È stata una sospensione che non ha avuto nulla di vuoto: è stata piena di grida silenziose, di passi carichi di senso, di bandiere e striscioni che sventolavano come preghiere.

In prima fila c’era Paolo, mio zio, con una bandiera in mano e il cuore colmo di tristezza. Camminava in silenzio, ma dentro di lui parlavano mille voci. Gli occhi lucidi, il passo deciso. Ogni piega del suo volto – come quella di mio nonno Giorgio – sembrava raccontare una storia che non gli apparteneva ma che sentiva profondamente sua.

La storia di bambini che non ha mai conosciuto ma che sapeva di dover difendere. Bambini che oggi non giocano più, non parlano più, non vivono più. Camminava per loro, e con lui camminavano in tanti. C’erano neonati nei passeggini, portati da padri e madri che credono ancora nella pace. C’erano anziani con le mani segnate dal tempo, che stringevano quelle dei loro nipoti come a dire: “Ti lascio un mondo da salvare”. C’erano insegnanti con le lacrime agli occhi e studenti che sventolavano cartelli scritti con calligrafie giovani e rabbiose. Via Vittorio Emanuele si è riempita di corpi e coscienze, di dolore, rabbia e amore. Tantissimi.

È stata una marcia che non chiedeva nulla per sé, ma tutto per gli altri. Una marcia che sembrava un battito collettivo, un unico cuore che pulsava al ritmo della giustizia. Ogni passo era un atto di resistenza, ogni slogan un tentativo disperato di rimettere al mondo un po’ di umanità. “Fermate la guerra”, “Salvate i bambini”, “L’educazione è un diritto, non un privilegio”, si leggeva sui cartelli. Ma dietro quelle parole c’era molto di più: c’era la paura di un futuro che ci sta sfuggendo dalle mani, c’era il grido di chi non può più gridare, c’era la consapevolezza che restare in silenzio equivale a diventare complici.

La scuola, ieri, ha scelto di non essere neutrale. Perché non si può insegnare la pace rimanendo in silenzio davanti alla guerra. Non si può parlare di diritti se si ignora chi li vede calpestati ogni giorno. Non si può educare senza prendere posizione. La scuola non è una macchina per produrre voti e competenze: è un luogo dove si formano coscienze, dove si insegna a distinguere il giusto dall’ingiusto, dove si coltiva la capacità di indignarsi. E ieri, a Procida, quell’indignazione è diventata cammino, gesto, presenza. È diventata carne e voce.

Abbiamo camminato anche per i bambini di Gaza, che non hanno più voce, né scuola, né casa. Per quelli che non avranno mai uno zaino da riempire, un banco su cui appoggiare i gomiti, un insegnante che li chiama per nome. Per quelli che non hanno più sogni, né giochi, né genitori. Abbiamo camminato per loro, contro il genocidio che si consuma nell’indifferenza generale, contro l’ipocrisia di chi parla di pace mentre firma la vendita di armi. Abbiamo camminato contro ogni terrorismo, da qualunque parte provenga, perché ogni essere umano ha diritto alla vita, alla dignità, all’infanzia.

E in quel corteo, la scuola ha ricordato a tutti che non è una controparte, non è un peso, non è un ostacolo. È una comunità che accompagna, che protegge, che orienta. Una scuola che sa fermarsi per educare meglio. Per dire ai suoi ragazzi che la libertà non è scontata, che dissentire è un diritto sacro, che immaginare un futuro diverso è un atto rivoluzionario. Che imparare a pensare è il primo passo per imparare a vivere.

Ieri non è stato solo uno sciopero. È stato un atto d’amore. È stato un seme piantato nel terreno arido di un presente disorientato. È stato un gesto collettivo che ha detto: “Noi non ci voltiamo dall’altra parte”. Perché fra vent’anni, i bambini oggi senza scuola saranno adulti senza strumenti per costruire comunità. E noi, oggi, abbiamo il dovere di agire.

La scuola si è fermata, sì. Ma per far camminare la coscienza. Si è fermata per gridare che educare è anche resistere, che insegnare è anche proteggere, che stare insieme è anche scegliere la pace. E mentre il mondo sembra correre verso il baratro, Procida ha scelto di rallentare. Di fermarsi. Di respirare. E di ricordare, ancora una volta, che la pace si costruisce con piccoli gesti, con grandi scelte, e con il coraggio di non restare in silenzio.