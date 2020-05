Procida. L’ Amministrazione Comunale non distoglie lo sguardo da chi costruirà il miglior futuro per l’isola: i bambini

La Consigliera alle politiche sociali ha condiviso: “I bambini in questo lungo periodo hanno dato grande prova di responsabilità accettando di continuare a vivere ‘sotto un incantesimo’ mettendo in pausa le loro vite, la crescita e le loro preziose esperienze relazionali, affidandosi completamente agli adulti e sperando ogni giorno di poter riprendere quanto prima quella vita fatta di incontri, impegni scolastici, impegni sportivi…ma anche di passeggiate, giri in bici e compleanni con amici e parenti.Abitudini che nell’immediato non torneranno anzi occorrerà guidarli nella ricerca di nuovi equilibri e nuove modalità di vita.A loro va un grande e profondo grazie per la lezione di vita che spontaneamente ci hanno donato, sapendo inoltre che saranno loro stessi ad indicarci la strada per un mondo più sano e rispettoso per tutti.A loro dedichiamo l’iniziativa di Domenica 10 maggio 2020.”