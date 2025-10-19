Procida investe nelle infrastrutture. Verso la conclusione dei lavori per la nuova vasca di scolmatura a Campi Inglesi

È decisamente un autunno di grandi cantieri sull’isola, che si prepara ad accogliere il futuro attraverso una serie di interventi strategici nel campo delle infrastrutture e dei servizi pubblici. Dopo la riqualificazione dell’ex Convento di Santa Margherita e l’avanzamento dei lavori presso il presidio ospedaliero, oggi l’attenzione si sposta su un’opera meno visibile ma di vitale importanza: la realizzazione della nuova vasca di scolmatura in via Campi Inglesi, destinata a migliorare radicalmente la gestione delle acque reflue nella parte sud-occidentale dell’isola.

L’intervento risponde a una necessità tecnica ormai improrogabile. La rete fognaria della zona sud-ovest, progettata negli anni Ottanta, si è rivelata progressivamente inadeguata a fronte dell’espansione edilizia e dell’incremento del carico antropico. Le abitazioni private, sorte negli ultimi decenni, hanno infatti imposto un ripensamento della capacità di raccolta e smaltimento dei reflui, con l’obiettivo di evitare sovraccarichi e criticità ambientali, soprattutto in occasione di eventi meteorici intensi.

La nuova vasca di scolmatura rappresenta pertanto un nodo strategico per il sistema fognario dell’isola: una struttura di accumulo e regolazione che consentirà di gestire in maniera più efficiente i flussi idrici, alleggerendo la pressione sulla rete esistente e garantendo una maggiore tutela igienico-sanitaria e ambientale.

Realizzare un’opera di questo tipo su un’isola come Procida comporta sfide logistiche di non poco conto. Le dimensioni ridotte della viabilità locale, unite all’elevata densità abitativa e alla fragilità del tessuto urbano, rendono il trasporto di materiali e macchinari un’impresa complessa e delicata. Ne è consapevole il sindaco Dino Ambrosino, che ha seguito da vicino l’evolversi del cantiere: “Costruire infrastrutture a Procida è il lavoro più complicato che ci sia. Muovere mezzi e materiali nelle piccole strade della nostra isola è un’impresa proibitiva. Senza contare la complessità burocratica che accompagna ogni opera pubblica ex novo. Non è un caso se per decenni non si è riusciti a realizzare nulla di significativo sotto questo profilo”.

Un esempio emblematico delle difficoltà affrontate è rappresentato dal trasporto delle armature metalliche da 12 metri necessarie alla realizzazione della paratia in cemento armato: un’operazione che ha richiesto una pianificazione certosina e la piena collaborazione dei residenti di via Morgantini, che hanno affrontato con pazienza e senso civico i disagi causati dal passaggio dei mezzi pesanti.

I lavori, affidati a una ditta specializzata con il coinvolgimento di un’impresa edile locale, hanno superato le fasi più complesse. Dopo lo scavo dell’ampio invaso e la posa della paratia in cemento armato, si è passati alla predisposizione delle armature strutturali, propedeutiche al getto finale.

Si tratta di un’opera in calcestruzzo armato eseguita secondo standard tecnici rigorosi, che garantiscono resistenza meccanica, durabilità e impermeabilità. Il completamento della vasca è previsto a breve, con l’ultimazione delle opere accessorie e il conseguente collaudo funzionale dell’impianto.

La vasca sarà direttamente collegata con il collettore principale che scorre lungo via Giovanni da Procida, consentendo una gestione più fluida e sicura dei reflui, anche in condizioni di carico critico. Il sistema è stato progettato tenendo conto delle future evoluzioni urbanistiche e del potenziale aumento della popolazione residente e turistica.

Oltre alla rilevanza tecnica, il progetto si inserisce in una più ampia visione di sostenibilità ambientale e resilienza urbana. Garantire una gestione efficiente delle acque reflue significa infatti prevenire il rischio di sversamenti, proteggere il suolo e il mare, migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere l’isola più sicura e vivibile anche in prospettiva climatica.

In questo senso, la vasca di scolmatura di Campi Inglesi rappresenta un esempio virtuoso di come anche le piccole realtà insulari possano affrontare con serietà e competenza le sfide infrastrutturali del presente e del futuro.

Il sindaco Ambrosino ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il lavoro svolto: “Ringrazio Giosue, Davide e tutti gli operatori che hanno contribuito a questa impresa. Un grazie anche all’impresa edile procidana coinvolta nel progetto e, soprattutto, agli abitanti della zona, che hanno sopportato con grande pazienza i disagi di questi mesi. È grazie alla collaborazione tra amministrazione, tecnici e cittadini che possiamo portare a termine opere così importanti”.

Con la vasca di scolmatura di Campi Inglesi, Procida aggiunge un altro tassello al programma di rinnovamento infrastrutturale che l’amministrazione comunale sta portando avanti con determinazione. Un impegno concreto che guarda al futuro dell’isola, non solo come destinazione turistica d’eccellenza, ma anche come comunità resiliente, efficiente e sostenibile.

L’auspicio è che questa stagione di cantieri non rappresenti un’eccezione, ma l’inizio di una nuova fase di investimenti e progettualità a lungo termine, in grado di migliorare la qualità della vita degli abitanti e di valorizzare il territorio nel rispetto del suo delicato equilibrio ambientale.