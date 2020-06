Da mercoledì 3 giugno alle ore 8.00 verrà aperto il cantiere della Sap in via Cavour altezza incrocio con via Pesone per ripristinare i tombini al centro della strada.

I lavori termineranno venerdì 6 giugno alle ore 19.00.

Via Cavour sarà interdetta al transito veicolare.

Per maggiori dettagli consultare l’ordinanza