Procida: intervento dell’Assessore Lucia Mameli sull’arrivo sull’isola del nuovo bus

L’Assessore Lucia Memeli ha commentato: “Da domani un nuovo autobus Eav, si migliora la mobilità sull’isola

Il bus fa parte dei 37 nuovi autobus assegnati ad EAV dalla Regione Campania, attraverso le procedure di Acamir, ad inizio 2020 e che, per la sopravvenuta emergenza covid19, solo oggi l’azienda di trasporto potrà finalmente mettere in esercizio.

Il nuovo mezzo, come tutti quelli di nuova generazione acquistati in questo lotto, è dotato di nuove tecnologie e soddisfa le caratteristiche di accessibilità per tutti gli utenti.

Per le sue dimensioni, si adatta alla particolare viabilità dell’isola.

Tra la fine del 2020, se non vi saranno ritardi causati dall’emergenza sanitaria dei mesi passati, e l’estate 2021 Eav riceverà altri 100 autobus, di cui 3 di dimensioni inferiori ai 6 metri, ancora più congeniali ai tortuosi percorsi di Procida.

Si consolida così la proficua collaborazione tra Comune di Procida ed EAV volta a migliorare sempre di più i servizi resi ai cittadini.