Procida. Intervento del Sindaco sulla riqualificazione della segnaletica stradale

Intervento del Sindaco: “Appena all’inizio del nostro mandato, fu presentato al Ministero dei Trasporti un dettagliato esposto contro il Comune di Procida per il degrado della segnaletica stradale. Cartelli arrugginiti, segnali sbiaditi e mancanti, pali orfani, indicazioni attaccate ai muri invece che agli appositi sostegni.

Quando fu possibile, cominciammo un lavoro di recupero che ripetiamo puntualmente ogni anno. Quello che incassiamo dalle contravvenzioni, lo investiamo sempre per il miglioramento della viabilità.

Tra le altre cose, sono stati recuperati gli attraversamenti pedonali, gli stalli per il commercio itinerante, le linee della carreggiata, ed almeno 300 posti per ciclomotori e biciclette. Li abbiamo ricavati dovunque era possibile, cercando di dare finalmente ordine al loro parcheggio, nel tentativo di imprimere un po’ di disciplina nell’uso delle nostre strade.

Riconosco che abbiamo ancora tanta strada da fare, ma l’inizio è ben evidente.

Ci vediamo oggi alle 16.00 per gli ultimi aggiornamenti.”