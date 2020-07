Procida. Intervento del Sindaco sul progetto finanziato con il Bando Strade

Il Sindaco ha condiviso: “Sono iniziati i lavori del “progetto strade” che la Regione Campania ci ha finanziato con 1 milione di euro.

Dobbiamo fare ogni sforzo per valorizzare ogni singolo spazio dell’isola. Così il muro di contenimento della scarpata di via Libertà diventerà un belvedere attrezzato.

C’è ancora tanto da fare e lo porteremo avanti con grande attenzione. Non mancheranno intoppi, ma c’è tutta la nostra buona volontà ad aprire una nuova stagione di grandi opere per Procida.”