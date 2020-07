Procida. Intervento del Sindaco dopo l’incontro con il Prefetto di Napoli

Il Sindaco ha condiviso: “Col Prefetto dott. Marco Valentini oggi siamo stati anche a Santa Margherita Nuova. Abbiamo fatto un sopralluogo per sugellare la collaborazione tra Istituzioni, che in questi anni ha portato risultati importanti.

Nel 2016 abbiamo acquisito i ruderi del Cenobio dall’Agenzia del Demanio. Nel 2019 abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Interno un finanziamento per il restauro. In questi giorni il Comune sta completando la gara d’appalto per cominciare i lavori.

Presto nell’area transennata e diroccata inizieranno le attività di cantiere.

Il Prefetto è rimasto colpito anche dei tesori dell’Abbazia e sarà buon ambasciatore delle ricchezze di Procida.”