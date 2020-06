Procida. Interventi di ripristino della pavimentazione in basolato: modifica viabilità

Lunedì 15 giugno dalle ore 8.00 e fino al termine dei lavori verrà interdetto il transito veicolare verso Terra Murata (sarà consentito fino all’arco del direttore). Sarà garantito il passaggio pedonale. Il servizio bus della linea C2 cambierà il percorso con capolinea a Piazza dei Martiri. Lunedì 22 giugno continueranno i lavori di messa in sicurezza della pavimentazione tra via P. Umberto e via V. Emanuele (piazzale davanti la Chiesa di San Leonardo) e successivamente i lavori proseguiranno nella zona di Callia.

Per i dettagli consultare l’ordinanza: http://alboprocida.asmenet.it/download.php?down=1&id_file=10572&id_doc=12120630&sez=p&data1=12/06/2020&data2=27/06/2020&view=si