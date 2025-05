Procida, infame raggiro ai danni di un’anziana: arrestato truffatore dai Carabinieri

Un gesto ignobile, l’ennesimo episodio di sciacallaggio ai danni dei più fragili. Questa volta l’epilogo è stato l’arresto, ma resta l’amarezza per un crimine tanto vile quanto ripugnante. Massimo La Marca, 51enne originario di San Gennaro Vesuviano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Procida per aver messo in atto una truffa ai danni di un’anziana donna.

Con fredda lucidità e calcolata malizia, l’uomo ha contattato telefonicamente la vittima fingendosi suo nipote, inventando una fantasiosa quanto crudele storia di guai giudiziari e multe da saldare. Poco dopo, un complice – spacciandosi per un Carabiniere in borghese – si è presentato alla porta della signora per riscuotere oltre cinquemila euro in contanti. Il copione è noto, ma purtroppo ancora troppo efficace.

La vittima, confusa e sopraffatta dalla preoccupazione, ha consegnato la somma di 5250 euro. Solo pochi minuti dopo, rendendosi conto dell’inganno, ha trovato la forza di contattare i veri Carabinieri. Ed è grazie alla prontezza dell’Arma che l’autore della truffa è stato rintracciato in breve tempo, arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. Il denaro è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Ma non può bastare.

Chi approfitta della fiducia degli anziani, chi sfrutta i legami familiari per carpire denaro con l’inganno, non merita alcuna indulgenza. È un reato che colpisce nel cuore delle comunità, che spezza il senso di sicurezza e semina paura proprio tra chi più dovrebbe essere protetto. L’azione dei Carabinieri è stata tempestiva e risolutiva, ma la società non può voltarsi dall’altra parte.

È tempo che la giustizia risponda con fermezza a questi atti vili. Non si tratta solo di truffe: sono ferite morali, è violenza psicologica travestita da furbizia. Nessuna clemenza per chi si macchia di simili gesti. Nessuna tolleranza per chi si accanisce contro i più deboli. E a chi pensa che tutto si possa comprare con la finta divisa di un carabiniere, è giusto ricordare che l’Arma – quella vera – è sempre presente, e chi tocca i nostri anziani dovrà fare i conti con essa.

Giustizia sì, ma anche memoria. Perché ogni anziano truffato è una sconfitta collettiva. E ogni truffatore smascherato è un piccolo passo verso un’Italia più giusta.