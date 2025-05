Procida, inaugurati i nuovi uffici della Guardia Costiera nella stazione marittima

Una giornata di festa e di rinnovata fiducia tra istituzioni e cittadini. Si è svolta giorni fa, nella cornice della stazione marittima, l’inaugurazione ufficiale dei nuovi uffici temporanei dell’Ufficio Circondariale Marittimo, struttura portante della Guardia Costiera sull’isola. Un evento che segna non solo la ripresa della piena operatività dei servizi marittimi, ma anche la testimonianza concreta di una collaborazione virtuosa tra enti statali, amministrazioni locali e comunità.

La nuova sede è stata allestita all’interno di una porzione rimodulata della stazione marittima, grazie ai fondi stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Fondamentale, in questo contesto, è stata la convenzione siglata tra la Direzione Marittima della Campania e il Comune di Procida, che ha permesso di superare le difficoltà logistiche sorte nel 2023, quando la sede storica di Largo Shiffer ha dovuto essere dismessa a causa di gravi criticità infrastrutturali.

Alla cerimonia hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, in un clima di partecipazione sentita e simbolica. Dopo il tradizionale taglio del nastro e la scopertura della nuova insegna, il Tenente di Vascello Vito Andrea Siciliano, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Procida, ha voluto esprimere la propria gratitudine alle istituzioni e, in particolare, all’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Dino Ambrosino.

“Siamo qui oggi non solo per inaugurare una sede operativa, ma per riaffermare la nostra vicinanza alla cittadinanza e il nostro impegno quotidiano per la sicurezza e la legalità in mare – ha dichiarato il Comandante Siciliano –. Questo traguardo è il frutto di una rete di collaborazione che, nei momenti più difficili, ha dimostrato quanto sia forte il senso di comunità sull’isola.”

Il Sindaco Ambrosino ha sottolineato l’importanza della presenza della Guardia Costiera per una realtà insulare come Procida, dove il mare non è solo un elemento naturale, ma parte integrante della vita sociale, economica e culturale di ogni giorno.

“L’Amministrazione ha creduto fin dal primo momento nella necessità di garantire alla Guardia Costiera una sede adeguata, anche se temporanea – ha affermato Ambrosino –. La sicurezza dei nostri cittadini, la tutela dell’ambiente marino e la gestione del traffico portuale sono ambiti strategici che richiedono una presenza solida e ben radicata sul territorio.”

Nonostante il carattere provvisorio della nuova sede, che ospita ora gli uffici amministrativi e operativi della Capitaneria, tutti i servizi offerti alla cittadinanza procidana sono tornati pienamente attivi. Dalle pratiche nautiche alla sicurezza della navigazione, dalla vigilanza ambientale al soccorso in mare, le funzioni della Guardia Costiera riprendono a pieno ritmo in una sede che, seppur temporanea, è stata progettata per essere efficiente e accogliente.

Durante gli scorsi mesi di transizione, il personale dell’Ufficio Circondariale era stato ospitato in alcuni locali comunali, grazie a una disponibilità dell’Amministrazione che ha permesso di non interrompere del tutto le attività. Ora, con il trasferimento nei nuovi spazi, si apre una fase di maggiore stabilità e operatività.

Uno dei temi centrali dell’intervento di apertura è stato quello della sinergia tra le istituzioni. Il Comandante Siciliano ha voluto ringraziare non solo le autorità superiori – in particolare il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la Direzione Marittima di Napoli – ma anche e soprattutto la cittadinanza procidana, che ha saputo dimostrare spirito di collaborazione, senso civico e solidarietà.

“La comunità di Procida ha dimostrato di essere parte attiva di questo processo – ha affermato il Comandante –. Ogni passo compiuto è stato condiviso, discusso, accompagnato da un dialogo continuo e costruttivo. Ed è grazie a questo dialogo che oggi possiamo festeggiare insieme un risultato di cui andare fieri.”

Il Sindaco Ambrosino ha fatto eco a queste parole, definendo l’inaugurazione “una giornata di festa per tutta l’isola”, e rimarcando come la cooperazione tra enti possa generare soluzioni efficaci anche in contesti complessi e con risorse limitate.

Sebbene la nuova sede rappresenti una soluzione soddisfacente per il breve e medio termine, l’obiettivo dichiarato dalle autorità è quello di procedere al più presto con il recupero e la ristrutturazione della sede storica di Largo Shiffer. Un progetto ambizioso, che richiederà tempo e ulteriori risorse, ma che è già al centro della pianificazione strategica della Direzione Marittima.

“Restituire dignità e funzionalità alla sede storica non è solo una questione logistica – ha spiegato il Comandante Siciliano – ma anche simbolica. Quella struttura rappresenta un pezzo di storia della nostra presenza sull’isola, e merita di essere riportata al suo antico ruolo.”

L’inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale, durante il quale cittadini, operatori portuali, rappresentanti delle associazioni locali e membri delle istituzioni si sono ritrovati per condividere un caffè simbolico e qualche parola. In un contesto spesso segnato da difficoltà e lentezze burocratiche, la giornata odierna è sembrata dimostrare che, quando le istituzioni lavorano in rete e con spirito di servizio, è possibile rispondere con efficacia e tempestività ai bisogni reali del territorio.

In un’isola dove il mare è tutto – risorsa, confine, opportunità e sfida – la presenza della Guardia Costiera resta un punto fermo. Oggi più che mai, con una nuova sede e nuove energie, pronta a continuare il proprio servizio al fianco della comunità.