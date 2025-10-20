Procida inaugura il Centro Polifunzionale di Via Salette. Un nuovo spazio per sport, cultura e comunità

È stato inaugurato sabato scorso ufficialmente il nuovo Centro Polifunzionale di Via Salette, una struttura innovativa e attesa da anni, che si candida a diventare il fulcro delle attività sportive, culturali e sociali dell’isola. Un progetto ambizioso, nato dal basso e realizzato grazie a un percorso partecipato, che segna un passo importante nel processo di rigenerazione urbana e nella valorizzazione degli spazi pubblici a Procida.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato cittadini, giovani, rappresentanti delle istituzioni locali e membri delle associazioni del territorio. A fare gli onori di casa, il sindaco Dino Ambrosino, che ha voluto rimarcare l’importanza dell’opera non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche e soprattutto dal punto di vista simbolico e comunitario.

“Questo non è solo un centro sportivo – ha dichiarato il sindaco – ma un vero e proprio centro polifunzionale, pensato per accogliere eventi culturali, attività associative e momenti di socialità. È uno spazio nuovo, costruito con fatica e determinazione, e rappresenta una risposta concreta a un’esigenza fortemente sentita dalla cittadinanza.”

Il Centro Polifunzionale di Via Salette si distingue per la sua ampiezza e funzionalità: è lo spazio coperto più grande dell’intera isola, dotato di spogliatoi moderni, sei bagni e ambienti polivalenti che potranno ospitare manifestazioni sportive, spettacoli, incontri pubblici e laboratori formativi.

La struttura è stata realizzata con particolare attenzione all’accessibilità, alla sostenibilità e all’integrazione con il contesto urbano circostante. Sorge infatti in un quartiere particolarmente suggestivo di Procida, in un’area che, grazie a questo intervento, avvia un percorso di riqualificazione urbana destinato a coinvolgere l’intera zona fino alla spiaggia.

“Abbiamo voluto costruire non solo un edificio, ma un pezzo di futuro – ha affermato Ambrosino –. Questo centro deve essere vissuto, rispettato, mantenuto. È uno spazio pubblico, e come tale appartiene a ciascuno di noi. Non è ‘di nessuno’, ma di tutti. E tutti dobbiamo sentirci responsabili della sua cura.”

Uno degli aspetti più significativi del nuovo centro è il metodo con cui è stato concepito: un progetto partecipato, frutto di ascolto, confronto e collaborazione tra amministrazione, cittadini e associazioni locali. L’idea di un centro polifunzionale a Procida era presente da anni nel dibattito pubblico, ma ha trovato concretezza solo recentemente, grazie alla sinergia tra istituzioni e società civile.

“Ci è stato chiesto dalla comunità – ha ricordato il sindaco –. Non è stato calato dall’alto, ma è emerso da un’esigenza reale, condivisa, intergenerazionale. È il trionfo di un’idea di partecipazione che abbiamo voluto coltivare fin dall’inizio.”

Un ruolo fondamentale è stato svolto da figure come Rossella, che ha coordinato l’intero processo operativo, Carmine, a cui ora è affidata la gestione del centro, e Antonio, che ha curato l’allestimento degli spazi esterni. Il sindaco ha inoltre menzionato Esther e gli altri protagonisti della fase preliminare, quando si lavorava ancora sulla progettazione e sulla definizione delle funzioni del centro.

Quello inaugurato in Via Salette non è soltanto un nuovo edificio. È il simbolo di una visione amministrativa che mette al centro il bene comune, l’inclusione e la valorizzazione delle risorse locali. Un investimento che guarda alle generazioni future, offrendo loro spazi adeguati per crescere, esprimersi, fare sport, cultura e comunità.

“Questo centro è anche una sfida: mantenerlo vivo, pieno di contenuti, aperto alla partecipazione – ha concluso Ambrosino –. Spetta ora a tutti noi, cittadini e istituzioni, prendercene cura e farlo vivere nel tempo, affinché resti sempre un punto di riferimento per la nostra isola.”