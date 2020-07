Procida in Arte

Dal 5 al 24 luglio dalle ore 17.00 alle ore 20.30 esposizione di arte collettiva presso la ex Chiesa di San Giacomo.

L’Assessore alla Cultura, Nico Granito, ha condiviso: “Il mese di luglio vede anche la ex chiesa di S Giacomo tra i luoghi di interesse volti alla promozione delle nostre eccellenze artistiche: “Procida in Art” è una collettiva di artisti isolani che mettono in mostra la creatività a 360 gradi con forme e colori sorprendenti! Un appuntamento da non perdere.”